Lo storico programma chiude per sempre dopo 28 anni: drastica decisione della Rai sulla famosa trasmissione.

Una decisione che era nell’aria. Si è parlato di sospensione temporanea, ma adesso la notizia è ufficiale: il programma è stato chiuso definitivamente. Una notizia che non passa inosservata: la trasmissione è una di quelle storiche della Rai, che nel 2023 avrebbe compiuto ben 30 anni.

A riportare la decisione della Rai è TV Blog, che spiega i motivi: ascolti decisamente non soddisfacenti e confusione nei contenuti. L’ultima puntata della trasmissione andrà in onda proprio questa sera, giovedì 2 dicembre. In seguito i dettagli.

La Rai ha deciso: lo storico programma chiude definitivamente, il motivo

Inizialmente il programma avrebbe dovuto salutare il pubblico il prossimo giovedì, 9 novembre, per poi tornare probabilmente nel 2022. Ma qualcosa è cambiato. Come si legge con TV Blog, la Rai ha deciso per la cancellazione definitiva di una delle trasmissioni più famose di Rai Due, in onda da ben 28 anni.

Parliamo di Quelli che, erede della famosa Quelli che il calcio. Inizialmente in onda di lunedì col titolo Quelli che il lunedì, la trasmissione è stata poi spostata al giovedì per via degli ascolti bassi. La situazione, però, non è cambiata e quella di stasera, giovedì 2 dicembre, sarà l’ultima puntata dello show condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Al momento non c’è stata alcune dichiarazione in merito della Rai, né dei conduttori. Né è stato reso noto cosa potrebbe andare a riempire il vuoto lasciato nel palinsesto al giovedì sera.

Ricordiamo che, storicamente, sin dai tempi della conduzione di Fabio Fazio, il programma ha avuto la collocazione della domenica pomeriggio. La prima puntata del programma dedicato al calcio è andata in onda nel settembre del ’93 e, fino al 1998, la trasmissione è andata in onda su Rai Tre, per poi passare alla seconda rete. Il passaggio in prima serata dell’ultima edizione ha rappresentato un cambiamento notevole che, ormai è chiaro, non ha funzionato. E voi seguirete l’ultima puntata di Quelli Che?