Non riuscirete a smettere di ammirare la casa di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: un nido d’amore tra moderno e vintage

Dove vivono Daniele Bossari e sua moglie Filippa Lagerback: la loro casa ha un’atmosfera irresistibile, vedere per credere!

Classe, eleganza, riservatezza: la coppia formata da Daniele Bossari e Filippa Lagerback racchiude tutte queste doti, tanto positive quanto rare oggi sia in tv che nella vita di tutti i giorni.

Entrambi amatissimi da più di un ventennio, le loro carriere sono esplose tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni Duemila così come il loro amore. Un’unione che dura ancora oggi e che si è consolidata ancora di più col matrimonio avvenuto pochissimi anni fa.

Lei, bellissima modella svedese, ha conquistato gli italiani con la sua bellezza e la sua dolcezza; lui, tra i conduttori più apprezzati di MTV, è riuscito ad affermare sempre di più il suo ruolo in tv e si è aggiudicato anche la vittoria del GF Vip 2 nel 2017.

Proprio nella casa più spiata d’Italia Bossari chiese in sposa Filippa, ricordate quel momento? Il loro amore è sicuramente un esempio per tutti, ma vi siete mai chiesti dove abitano? La loro casa è un incanto!

Daniele Bossari e Filippa Lagerback, avete mai visto la loro casa? Soprendente!

Insieme alla loro figlia Stella e alla cagnolina Whisky, Daniele e Filippa hanno arredato la loro splendida casa col massimo della cura. Si tratta però di un ambiente molto familiare ed accogliente, dove lo stile moderno e quello vintage risultano perfettamente in armonia.

In ogni angolo si può avvertire l’atmosfera anni Venti in qualche dettaglio. Irresistibile il salotto col divano color senape e i tavolini bassi in legno. Da notare, invece, nella zona pranzo il tavolo e sedie stile vintage ed il ritratto della coppia in stile pop art.

Altro dettaglio adorabile, la lampada nella zona della libreria. Una dimora confortevole e rilassante come si addice ad un appassionato di meditazione come Bossari.

Visto che angoli pazzeschi?