Amici 21, chi è Cristiano: ricordate dove abbiamo già visto il ballerino? Conosciamo meglio il nuovo allievo della scuola più famosa della tv.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo! Gli allievi della scuola più famosa della tv continuano la loro avventura, tra lezioni, prove e sfide. E, finché non si arriverà al tanto atteso finale, per loro il posto nel banco non è mai assicurato. Lo sa bene Guido, che qualche giorno fa ha conosciuto il suo candidato sostituto Cristiano.

La maestra Celentano non è soddisfatta al 100% del suo allievo e, quindi, ha selezionato un possibile sostituto, scegliendo proprio Cristiano. Il ballerino è già entrato in casetta nelle scorse ore: i fan più attenti avranno notato che lo abbiamo già visto! Scopriamo i dettagli.

Cristiano è un nuovo ballerino di Amici 21: Instagram e tutte le curiosità sul concorrente

Cristiano entrerà nella scuola di Amici prendendo il posto di Guido? Lo scopriremo molto presto. Nel frattempo, cerchiamo di scoprire qualcosa in più sull’allievo che ha colpito la maestra Alessandra Celentano.

Sarete senz’altro curiosi di spulciare il suo profilo di Instagram: il suo cognome è La Bozzetta ed è così che lo troverete sui social. E proprio sui social troverete un video che dimostra che Cristiano è una vecchia conoscenza dei telespettatori di Amici! Il ballerino era stato già selezionato ai casting della passata edizione del talent show di Maria De Filippi: nel video si vede la clip riguardante Cristiano che viene mostrata agli allievi della passata edizione. Per lui, però, l’anno scorso non ci fu la possibilità di accedere al programma: andrà diversamente quest’anno? Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere.

Ebbene si, Cristiano diventerà un nuovo concorrente di Amici 21, sostituendo Guido, che andrà via tra le lacrime dei compagni. Anche Tommaso e Virginia, appena arrivata, saranno eliminati definitivamente.