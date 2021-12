È finalmente diventata mamma: la cantante non sta nella pelle, benvenuta!

La nota cantante è finalmente diventata mamma: non sta più nella pelle, benvenuta piccola Lev Lylah!

La nota cantante, dopo più di 13 anni di relazione ha finalmente realizzato il desiderio di diventare mamma per la prima volta, congratulazioni! La piccolina è nata durante il giorno del Ringraziamento.

L’annuncio della nascita arriva tramite un lungo e dolcissimo post Instagram, in cui la neo mamma racconta i primi momenti di vita come genitore e ringrazia la sua compagna di vita per questo incredibile dono. La bambina è nata il giorno del Ringraziamento, quindi il 25 novembre, e la cantante racconta come la nascita di sua figlia le abbia cambiato la vita già dal primo istante in cui l’ha guardata. “Nessuno può prepararti all’amore incondizionato per lei come quello che stiamo provando adesso io e Lady. È una cosa incredibile, e sia la mamma che la piccola sono super felici e stanno bene. Grazie alla nostra famiglia per tutto l’amore e il sostegno”. Così scrive la cantante sotto le prime foto della bimba.

La cantante non sta nella pelle: è diventata mamma!

La nota cantante è Skin, l’iconica front woman della band Skunkanansie che, insieme alla sua compagna di vita da ormai 13 anni, è finalmente diventata mamma. È stata la sua compagna Lady Fag a portare avanti la gravidanza. Skin aveva precedentemente rivelato che “non avrei voluto avere una gravidanza, sono infatti emozionata e felice che abbia deciso di farlo la mia compagna, ma amo i bambini e loro mi amano”. Il loro desiderio di diventare genitori era molto forte e le due donne hanno voluto consolidare il loro amore con una nuova vita.

Sotto le dolcissime foto che ritraggono le neo mamme abbracciate con la loro piccola Lev Lylah, la cantante Skin scrive una dolce dedica: “sono così immensamente felice di aver trascorso la settimana più bella di tutta la mia vita a prendermi cura di questa splendida nuova anima con la mia incredibile compagna Lady Fag”. Nei mesi precedenti alla nascita, Skin si è occupata premurosamente della sua compagna, coccolando lei e il suo pancione a ogni occasione.

Ancora congratulazioni alle neo mamme per la nascita della loro prima figlia Lev Lylah.