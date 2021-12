I fan di Stefano De Martino possono finalmente esultare: è arrivata la notizia che tutti aspettavano di sentire.

Molti si chiedono quando potremo rivedere il ballerino Stefano De Martino in televisione, alle prese con un nuovo programma. Finalmente sembrerebbe arrivata la notizia che tutti i suoi fan aspettavano.

Stefano De Martino è un volto noto e apprezzato nel panorama televisivo italiano, fin dal suo esordio come ballerino nella scuola di Amici, condotto da Maria De Filippi. Nel corso della sua carriera il bel De Martino ha avuto modo di dimostrare la sua versatilità e i suoi molteplici talenti. La conduzione non gli è nuova, specialmente su Rai 2. Il ballerino di origine napoletana ha infatti presenziato come conduttore a Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile. Per De Martino, la carriera da conduttore sembrerebbe non finire qui, infatti è arrivata la notizia che tutti i suoi fan aspettavano.

Stefano De Martino: la notizia che tutti aspettavano

A quanto pare l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino avrebbe una nuova conduzione di un programma tutto suo, si tratta di Bar Stella. La papabile data di inizio del programma è il 28 dicembre su Rai 2 in seconda serata. Il programma dovrebbe andare in onda per tre puntate. La notizia è stata riportata da TV Blog, e dopo il debutto della prima serata, le altre puntate dovrebbero essere il 4 e l’11 gennaio 2022. Tra gli ospiti che dovrebbero presenziare al programma spuntano quelli dei comici Herber Ballerina e Francesco Arienzo, la ballerina di burlesque Adelaide Vasaturo e molti altri.

Il nome del programma è un omaggio al locale del nonno di Stefano De Martino, un bar dove il ballerino è cresciuto nel paesino di Torre Annunziata. De Martino e suo nonno erano legatissimi e il ballerino omaggia il suo ricordo con questo programma. In uno scatto pubblicato sul suo canale Instagram, mostra il set di Bar Stella, che ricorda molto lo stile e le sensazioni che provava quando era bambino e muoveva i suoi primi passi di danza nel locale del nonno, scomparso nel 2016.

Non vediamo l’ora di vedere nuovamente alla conduzione Stefano De Martino, e goderci le pause natalizie con il suo nuovo programma Bar Stella.