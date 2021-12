L’amatissimo attore ha presentato il suo fidanzato rivolgendogli una dedica speciale: sono insieme da ben 18 anni, la dedica speciale.

Sono insieme da 18 anni, ma l’amatissimo attore solo adesso ha presentato il suo fidanzato. Nel giorno del loro anniversario, la star della famosa serie televisiva, ha pubblicato degli scatti inequivocabili e meravigliosi.

La dedica a corredo è ancora più bella: “18 anni insieme e sono stati i migliori perchè li ho passati con te. Ti amo”, ha scritto. Ma anche il suo compagno, ha voluto dedicare in questo giorno speciale, un dolce commento, pubblicando degli scatti insieme e ha scritto: “Iniziare i nostri 19 anni insieme è la cosa più bella che ci sia nella vita. Ti amo”. La coppia è fidanzata dal 2003. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Abbiamo amato l’attore nella famosa serie televisiva.

L’attore presenta il suo fidanzato con una dedica speciale: sono insieme da 18 anni

“18 anni insieme e sono stati i migliori perchè li ho passati con te”, scrive l’attore a corredo del post, in cui si mostra, in alcuni scatti, insieme al suo fidanzato. Parole queste che rappresentano a pieno l’amore e il desiderio di voler passare la vita sempre insieme.

Julian Morris, attore britannico che abbiamo amato e apprezzato in Pretty Little Liars ha presentato il suo fidanzato, l’artista Landon Ross. Nella famosa serie statunitense di genere teen drama, thriller e giallo ha interpretato il dottor Wren Kingston. Ora, Morris ha pubblicato degli scatti insieme a Landon, in cui sono ritratti in momenti di relax, in montagna, mentre si scambiano carezze e si divertono.

Il post è stato accolto da migliaia di like e migliaia di commenti. I follower e molti colleghi si sono congratulati con la coppia, altri hanno lasciato un cuore e altri ancora hanno voluto rendere a parole la bellezza di questo amore. Il compagno dell’attore, invece, ha pubblicato degli scatti in bianco e nero, e a corredo ha scritto: “Iniziare i nostri 19 anni insieme è la cosa più bella che ci sia nella vita. Ti amo”.