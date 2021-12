Lunedì 6 Dicembre andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, ma scopriamo insieme tutte le sue anticipazioni: cosa accadrà tra qualche ora?

Sono trascorsi pochissimi giorni dalla puntata scoppiettante del GF Vip durante la quale Alex Belli ha rivelato di essersi innamorato di Soleil Sorge, ma di amare anche la sua Delia, eppure Alfonso Signorini tra qualche ora sarà al timone di una nuova ed imperdibile diretta.

A partire dalle ore 21:45 di questa sera, Lunedì 6 Dicembre, andrà in diretta un nuova puntata del GF Vip. Cosa accadrà, però? Appurato che tra qualche giorno, tutti i vipponi dovranno decidere se rimanere oppure no, siete curiosi di sapere le anticipazioni di questa sera? Come al solito, purtroppo, non ci sono ancora notizie ufficiali su quello che accadrà tra qualche ora in diretta. Possiamo dirvi, però, che in questi ultimi giorni è accaduto davvero di tutto. E, senza alcun dubbio, se ne parlerà ampiamente in puntata. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 6 Dicembre

Tutti contro tutti: è proprio così che potremmo chiamare questa nuova puntata del GF Vip, che andrà in onda Lunedì 6 Dicembre. In questi ultimi giorni, gli animi della casa sono stati piuttosto bollenti. E, sia chiaro, non facciamo riferimento ai nuovi baci che Sophie e Gianmaria si sono scambiati durante una festa, ma anche a tutte le incomprensioni e scontri che ci sono stati tra diversi concorrenti. Procediamo con ordine.

Seppure la anticipazioni ufficiale della puntata del GF Vip di Lunedì 6 Dicembre non siano ancora ufficiali, possiamo dirvi che ugualmente sarà imperdibile. Non soltanto, senza alcun dubbio, si parlerà ancora di Alex e Soleil, che sono ancora sempre più vicini, e l’attore molto probabilmente verrà informato dell’ultimo messaggio di Delia Duran, ma si parlerà anche dei diversi scontri che hanno animato queste ultime ore. A partire, quindi, da Maria Monsé ‘contro’ la parte restante della casa ed, in particolare, le due sorelle Selassié. Fino ad uno degli ultimi scontri tra Jessica e Manila. Insomma, sarà una puntata piuttosto ‘movimentata’. Infine, non dimentichiamoci che stasera uscirà un nuovo Vippone. Chi tra Patrizia Pellegrino, Jessica e Lulù Selassié avrà la peggio?

Secondo voi, chi uscirà?