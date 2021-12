Cosmary è una nuova ballerina di Amici 21: ricordate dove l’abbiamo già vista? Tutte le curiosità sulla nuova allieva.

La 21 esima edizione di Amici è entrata nel vivo! Il percorso degli allievi nella scuola più famosa della tv prosegue, tra lezioni, prove e sfide infinite. Sfide attraverso le quali nuovi concorrenti entrano nel programma ed altri, inevitabilmente, devono lasciare il loro banco. È accaduto anche nella puntata in onda ieri, domenica 5 dicembre: la ballerina Virginia è stata eliminata definitivamente, dopo essere stata battuta dalla sfidante Cosmary.

La sfida è stata giudicata da Garrison, contro il quale si è schierato Alessandra Celentano, per niente d’accordo con la decisione del collega: la maestra teneva molto a Virginia, che ritiene molto più talentuosa della nuova arrivata. In attesa di scoprire come proseguirà la sua avventura ad Amici, conosciamo maglio Cosmary. Non è la prima volta che appare in tv.

Amici 21, chi è Cosmary: ricordate dove abbiamo già visto la ballerina?

Cosmary è ufficialmente una nuova concorrente di Amici 21. La ballerina ha vinto la sfida contro Virginia Vorraro, allieva della maestra Celentano, ed ha conquistato il banco nella famosa scuola di Maria De Filippi. Ma non è la prima volta che la vediamo in tv!

Il suo nome è Cosmary Fasanelli, è originaria di Brindisi, ed è apparsa nel corpo di ballo di moltissime trasmissioni tv Rai, come Canzone Segreta, Da Grande, Un’ora sola ti vorrei, ma anche a Battiti Live e Tu si que vales. Ma non è tutto! Cosmary è stata anche una delle 80 finaliste di Miss Italia nel 2019, l’edizione vinta da Carolina Stramare.

Per lei, ora, inizia una nuova avventura nel talent show più longevo della nostra tv. Nel frattempo, potrete dare un’occhiata ai suoi meravigliosi scatti sul suo canale Instagram, seguito già da più di 18 mila followers. Ecco una foto postata proprio da lei sul suo profilo:

Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire come Cosmary si inserirà nella classe e come sarà il suo percorso ad Amici. Siete felici di vederla nella scuola?