Giacomo Urtis è conosciuto per essere il ‘re del botox’, siete curiosi di sapere dove opera l’amatissimo chirurgo dei Vip? Dove si trovano le sue cliniche!

Non ce lo saremmo mai aspettati, ma invece è proprio così: Giacomo Urtis è nuovamente entrato nella casa del GF Vip. In compagnia di Valeria Marini, con la quale crea un concorrente unico, il chirurgo dei Vip ha compiuto il suo ingresso per la seconda volta nel famoso reality di Canale 5.

Leggi anche –> Giacomo Urtis, la confessione inaspettata: soltanto adesso l’ha rivelato

Diciamoci la verità: una bella ventata di aria fresca ci voleva proprio nella casa del GF Vip. Appurato che il reality andrà in onda fino a Marzo del 2022, era davvero necessario che ci fosse l’ingresso di nuovi concorrenti. E chi meglio di Valeria Marini e Giacomo Urtis per portare un po’ di allegria e serenità in casa? Ecco, ma in attesa della puntata di questa sera, scopriamo qualche cosa in più sul famosissimo ‘re del botox’. Sappiamo benissimo che il buon Urtis è amatissimo ed apprezzatissimo nel mondo della chirurgia estetica, vi siete mai chiesti, però, dove opera? Se siete curiosi di sapere dove si trovano le cliniche di Giacomo, siete incappati proprio nell’articolo giusto. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Leggi anche –> “Sono il suo amante”: bomba al Gf Vip, cosa spunta fuori

Sapete dove opera Giacomo Urtis? I dettagli delle sue cliniche

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giacomo Urtis. Volto amatissimo della televisione italiana, il simpaticissimo concorrente del GF Vip è anche conosciuto per essere il medico chirurgo preferito dei Vip nostrani. Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che decidono di rivolgersi a lui per migliorare il proprio aspetto. E sono altrettanto diversi, poi, coloro che ne escono completamente ringiovaniti.

Leggi anche –> GF Vip, Giacomo Urtis ne è sicuro: ‘I migliori non vincono mai’, la sorprendente rivelazione

A tal proposito, vi siete mai chiesti dove opera Giacomo Urtis? Sappiamo benissimo che il simpaticissimo sardo è un medico chirurgo stimatissimo, ma siete curiosi di avere qualche dettaglio in più sulle sue cliniche? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Urtis abbia tre attività. E che ciascuna di essa sia posizionata in diverse parti d’Italia. A quanto pare, infatti, le sue cliniche si trovano a Roma e Milano, ma anche a Londra. Insomma, è internazionale!

Diteci la verità: conoscevate questo ‘retroscena’?