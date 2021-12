Avete mai visto Maria De Filippi da giovanissima? Spunta la foto del passato: eccola qui, è davvero impressionante vederla.

Ha appena compiuto 60 anni, Maria De Filippi. Proprio Domenica 5 Dicembre, la regina indiscussa della televisione italiana ha raggiunto un grandissimo traguardo. Ed è stata letteralmente immersa dall’affetto del suo adoratissimo pubblico.

Per il compleanno di Maria De Filippi sono giunti auguri da ogni parte d’Italia. A partire da coloro che hanno avuto il piacere di poter lavorare con lei e di averci a che fare fino a Pier Silvio Berlusconi, sono state davvero tantissime le persone che non hanno perso occasione di poter rivolgere un pensiero alla famosa conduttrice. Insomma, il suo sessantesimo compleanno, diciamoci la verità, sarà una data che la De Filippi non dimenticherà mai! Oggi la colonna portante di Uomini e Donne e tantissimi altri programmi di successo si mostra così, ma siete curiosi di vederla da giovanissima? Nel corso di una sua intervista a Domenica In, Mara Venier ha mostrato una foto de passato della conduttrice. Siete curiosi di vederla? Eccola qui.

Maria De Filippi da giovanissima, l’avete mai vista? Da restarne impressionati

È la vera e propria regina indiscussa della televisione italiana, Maria De Filippi. Presenza fissa del piccolo schermo con i suoi programmi di successo, l’amatissima conduttrice non perde mai occasione di poter mostrare al suo pubblico non solo la sua professionalità e bravura, ma anche il suo incredibile fascino. Ad oggi, la padrona di casa di Uomini e Donne si mostra proprio così, ma l’avete mai vista da giovanissima?

Nel corso di una sua intervista a Domenica In risalente nel 2020, Mara Venier ha affrontato qualsiasi tipo di argomento con Maria De Filippi. A partire dalla sua infanzia e giovinezza nel suo paese d’origine fino all’amore con Maurizio Costanzo, la conduttrice si è ampiamente raccontata alla padrona di casa. Ed è proprio durante il momento dedicato al passato che la Venier ha mostrato alle De Filippi una sua foto da giovanissima. Volete vederla anche voi? Ci pensiamo subito! Vi anticipiamo: ne resterete davvero impressionati.

Siete riusciti a riconoscerla, vero? Anche perché, diciamoci la verità, al di là dei capelli più scuri rispetto a quelli di adesso, Maria De Filippi è completamente identica ad ora. Siete d’accordo?