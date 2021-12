Ad oggi Valeria Marini vanta di una bellezza che non è stata affatto scalfita dal tempi, ma com’era da giovanissima? Eccola nel 1994: impressionante!

Difficile da crederci, ma è proprio così: Valeria Marini è una nuova concorrente del GF Vip. A distanza di anni dalla sua prima e della sua seconda partecipazione al reality di Canale 5, la splendida showgirl ha fatto nuovamente il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per la sua terza volta. Un record davvero imbattibile, non c’è che dire!

Leggi anche –> Valeria Marini, conoscete tutti il suo titolo di studio? Chi l’avrebbe mai detto

Attualmente, una delle concorrenti del GF Vip in coppia con Giacomo Urtis, Valeria Marini è uno dei volti più amati della televisione italiana. E lo è, sia chiaro, non soltanto per la sua bellezza, ma anche – e soprattutto oseremmo dire – per la sua incredibile bravura, semplicità e spontaneità. Perché, diciamoci la verità, la chiave del successo della Marini è proprio questa: la naturalezza e disinvoltura che dimostra in ciascuna cosa che fa! Volto amatissimo del piccolo schermo, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima. Dapprima come modella ed, in seguito, come punto di riferimento di tantissimi programmi, Valeria Marini vanta di una carriera impressionante. Ecco,ma voi ricordate com’era da giovanissima?

Leggi anche –> Valeria Marini ha doppiato un personaggio della famosa serie animata: l’avete mai notato?

Valeria Marini da giovanissima, ricordate com’era? Eccola nel 1994: impressionante!

La carriera di Valeria Marini nel mondo dello spettacolo è iniziata tantissimi anni fa. Dopo aver esordito come modella, nel 1992, la splendida showgirl prende parte ad un famoso programma televisivo. E viene notata Pier Francesco Pingitore. Che, non soltanto da inizio alla sua carriera da attrice, ma la fa anche diventare uno dei volti più amati del famoso Bagaglino. Da quel momento, la carriera della Marini prende letteralmente il volo. Attrice e showgirl, la splendida sarda diventa uno dei volti più amati della televisione italiana.

Leggi anche –> Chi sono e cosa fanno nella vita i fratelli di Valeria Marini

Quando ha iniziato a muovere i primi passi, quindi, era davvero giovanissima, Valeria Marini. Ecco, ma voi siete curiosi di vederla com’era? Siamo riusciti a rintracciare un video che ce la mostra nel 1994, ai tempi del programma ‘Bucce di banana’ di Rai Uno. Guardate un po’ qui:

Insomma, saranno anche passati ben 27 anni, ma Valeria Marini è sempre splendida. Siete d’accordo?