Arriva un nuovo aereo per Soleil: “Sole, Alex è sincero”, avete visto come ha reagito la concorrente?

Continua a far discutere il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip. All’inizio sembrava essere nata una bella amicizia, ma pian piano si è trasformata in un rapporto molto più stretto.

A tal proposito, è arrivata più volte la moglie dell’attore, per parlare con lui ed esprimere la delusione per il comportamento del marito. A Delia Duran non sono affatto piaciuti alcuni atteggiamenti troppo intimi con l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Quando, l’ultima volta che è entrata in casa, ha avuto un confronto con Alex e anche con Soleil, sembrava essere ritornato il sereno. Ma poche ore dopo, c’è stato il colpo di scena. Alex ha confessato di essere innamorato della concorrente. Molti credono che questo rapporto sia finto, altri ritengono che tra i due ci sia davvero qualcosa. Nelle ultime ore, dopo un aereo arrivato per Soleil in cui le veniva consigliato di giocare da sola, un nuovo aereo è arrivato sul cielo della casa: “Sole, Alex è sincero…“. Ma come ha reagito la concorrente?

“Sole, Alex è sincero…”: nuovo aereo per Soleil, come ha reagito la concorrente

In queste settimane, al Gf Vip, si è molto parlato del rapporto tra Alex e Soleil. Un’amicizia che pian piano sembra essersi trasformata in qualcosa di più forte. Dopo l’ultima volta che Delia Duran, moglie dell’attore, è entrata in casa per parlare con lui, è successo di tutto e tutto è cambiato.

Il concorrente ha confessato di essere innamorato della donna, lasciando i telespettatori senza parole. Pochi giorni fa, è arrivato per Soleil un aereo inaspettato da parte di alcuni fan: ‘Vola Sola, noi vediamo’, diceva. Sembrerebbe che molti la vorrebbero lontana da Alex. Ma nelle ultime ore, un nuovo aereo è passato sul cielo della casa: ‘Sole, Alex è sincero, c’è zizzania’.

A quanto pare, ad un’altra fetta di fan, piace questo rapporto nato tra Alex e Soleil. Ma come ha reagito la concorrente? Quando ha visto e letto la frase ha sorriso, andando vicino ad Alex. Soleil ha detto: “Grazie comunque per l’aereo“, accentuando la parola ‘zizzania’, come per volerci giocare sopra. Presente con i due, anche Maria Monsè, che ha ribadito il fatto che, secondo lei, è vero che c’è qualcuno che voglia mettere zizzania nella coppia, per invidia.