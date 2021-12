Vite al limite, il “prima e dopo” della paziente vi sconvolgerà: trasformazione shock per la protagonista della seguitissima trasmissione.

Sono tante le trasformazioni che abbiamo seguito grazie a Vite a Limite. La trasmissione di Real Time, infatti, segue il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente obesi, che decidono di dare una svolta alla propria vita. Per farlo chiedono aiuto alla trasmissione e, nello specifico, al dottor Nowzaradan, che, con la dieta prima e l’intervento chirurgico in un secondo momento, dona ai pazienti una seconda vita. Tra le storie che sono rimaste maggiormente impresse nella mente dei telespettatori c’è senza dubbio quella di Paula.

Paula Jones pesava ben 251 chili prima di rivolgersi alla trasmissione, grazie alla quale è arrivata a perdere quasi 100 kg. Ma anche dopo il programma, il percorso di Paula Jones è continuato: la donna ha raggiunto meno di 70 kg! Oggi è in forma, come si può vedere dai suoi scatti su Instagram, ma come era prima della trasmissione? Il “prima e dopo” vi sconvolgerà.

Vite al Limite, la trasformazione di Paula Jones è tra le più sconvolgenti: eccola prima e dopo la trasmissione

È stata la protagonista dell’episodio numero sei della seconda stagione di Vite al Limite. È Paula Jones, una delle pazienti che si sono affidate al dottor Nowzaradan per migliorare le proprie condizioni di vita. Per lei anche svolgere i semplici movimenti quotidiani era diventato impossibile: pesava più di 250 kg. Durante i 12 mesi nella clinica di Houston del dr Now, Paula è arrivata a perdere circa 80 kg, ma anche dopo il programma ha proseguito con determinazione e rimettersi in forma: la donna ha raggiunto i 65 kg! Siete curiosi di vederla?

Il prima e dopo di Paula Jones vi lascerà di stucco:

Eh si, davvero un cambiamento incredibile. E voi, state seguendo Vite al limite su Real Time?