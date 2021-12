Avete mai visto la casa di Tokyo de La Casa di carta? Spettacolare

Tokyo è una delle protagoniste indiscusse de La casa di carta, ma avete mai visto la sua casa? Sui social spuntano scatti: spettacolare.

Non c’è nemmeno bisogno che stiamo qui a sottolinearlo, ma bisogna ammetterlo: Tokyo è una delle protagoniste indiscusse dell’amatissima serie ‘La casa di carta’. Entrata a far parte del cast a partire dalla prima stagione, Ursula Corberò ha conquistato proprio tutti. E ad oggi, nonostante il finale di stagione piuttosto ‘choc’, è una vera e propria star.

Il personaggio di Tokyo ne La casa di carta, diciamoci la verità, è davvero speciale. Forte, determinata, battagliera e impavida, l’amatissimo membro della banda di ladri non ha mai perso occasione di poter dimostrare il suo carattere. Sarà per questo che, in un vero e proprio batter baleno, ha appassionato tutti con la sua storia? Senza alcun dubbio, si! Cosa sappiamo, però, di Ursula? Sappiamo benissimo che in Spagna è amatissima ed è un attrice affermata. Vi siete mai chiesti, però, come sia fatta la sua casa? Spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciarne alcuni squarci. Siete curiosi di vederla anche voi?

Tokyo de La casa di Carta, avete mai visto la sua casa? Che spettacolo

Se anche voi vi siete innamorati di Tokyo ne La casa di carta e siete pronti a scoprire ogni cosa su Ursula Corberò, siete proprio nell’articolo giusto. Spulciando con attenzione il suo canale social, infatti, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della sua casa. Ecco, voi l’avete mai vista? A quanto pare, sembrerebbe che l’attrice viva a Madrid all’interno di una dimora completamente immersa nel verde.

A quanto pare, quindi, sembrerebbe che Ursula abbia scelto di non vivere al centro della città spagnola, ma di godersi il silenzio e la serenità del verde. O, perlomeno, è proprio questo che siamo riusciti a carpire da questi suoi scatti social. Vi anticipiamo: non siamo riusciti a rintracciare tantissimi. Quelli che abbiamo, però, ci fanno chiaramente comprendere che la casa di Tokyo de la casa di carta è davvero spettacolare! Guardiamola insieme:

Insomma, a casa di Tokyo prevale non soltanto il verde della natura, ma anche il bianco dell’arredamento e degli interni.