Ha finalmente ritrovato l’amore, la prima foto di coppia sui social ha incantato tutti i suoi sostenitori: magnifica notizia a sorpresa.

Un momento davvero magico, quello che sta vivendo la protagonista di questo nostro articolo. Alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, la giovanissima ragazza non ha potuto fare a meno di condividere col suo pubblico di aver finalmente ritrovato l’amore. Una notizia tanto splendida quanto a sorpresa, quindi. E che, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi sostenitori.

Di chi stiamo parlando? Ebbene. La protagonista delle nostre parole è un ex volto della televisione italiana, che alcuni anni fa ha deciso di prendere parte ad un famoso programma per mettersi in gioco e tentare di trovare l’amore. Facciamo riferimento proprio a Uomini e Donne. Era esattamente il 2017 quando, per la prima volta in assoluto, la giovanissima ragazza ha deciso di scendere le scale per corteggiare il tronista dell’epoca. Com’è andato a finire il suo percorso? Purtroppo, non bene! Alla fine, infatti, il giovane ha fatto ricadere la sua scelta sull’altra sua corteggiatrice. A distanza di anni, però, la ‘non scelta’ ha ritrovato l’amore. E non può fare a meno di condividere la sua gioia col suo pubblico.

Ha ritrovato l’amore, esplosione di gioia tra i suoi fan: che sorpresa!

A distanza di anni dalla sua partecipazione al programma e la delusione per non essere stata la scelta, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha finalmente ritrovato l’amore. Ad annunciarlo e a condividerlo col suo pubblico, è proprio la diretta interessata sul suo canale social.

Alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, ad oggi, amatissima influencer ha condiviso la prima foto di coppia con il suo lui per rendere partecipi i suoi followers di questa fantastica notizia. Stiamo parlando proprio di lei: Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini. Non abbiamo tantissime notizie, sia chiaro. Per meglio dire, non sappiamo da quanto tempo Giulia e il suo fidanzato siano una coppia. Una cosa, però, è certa: sembrano essere piuttosto affiatati. Tanto che la Latini è anche pronta a farlo conoscere alla sua amica Nilufar.

Auguriamo a Giulia e al suo compagno tantissima felicità.