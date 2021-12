Ha ricoperto il ruolo del dottor Janosz nel film Ghostbusters 2, ma siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? Eccolo dopo 32 anni!

Dopo l’indimenticabile serie televisiva, la simpaticissima e famosissima squadra di acchiappafantasmi ha fatto compagnia il suo pubblico anche sul grande schermo. A distanza di ben cinque anni dall’uscita del primo capitolo, nel 1989 è uscito in tutte le sale cinematografiche ‘Ghostbusters 2’. E, come al solito, ha riscosso un successo assoluto.

Leggi anche –> Ha vestito i panni di Mercoledì nella serie ‘La famiglia Addams”, aveva soltanto 6 anni: oggi ne ha 63, clamoroso colpo di scena

Ambientato nella New York di fine anni ’80, il secondo capitolo dei Ghostbusters ha raccontato le vicende della famosissima squadra che, dopo aver sconfitto il temibile e spaventoso Gozer, è ritornato a combattere contro i fenomeni paranormali. Insomma, una trama avvincente e un film davvero spettacolare, non c’è che dire. Arricchita, però, ancora di più da un cast stellare. Tra tutti i protagonisti che, però, vi hanno preso parte, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lui: il simpatico Janosz Poha, l’indimenticabile e mitico dottore. Ve lo ricordate? Ebbene. Sono trascorsi ben 32 anni dal film, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? E, soprattutto, come è diventato? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Negli studi di Amici è stato il protagonista di una novità indiscussa: cosa fa oggi? Eccolo dopo 2 anni

Era il dottor Janosz in Ghostbusters 2: eccolo oggi dopo 32 anni

È proprio a distanza di ben 5 anni dalla sua prima pellicola e dall’esordio della squadra di acchiappafantasmi che i Ghostbusters sono approdati al cinema con il loro secondo capitolo! Alle prese con delle nuove avventure e con dei nuovi fenomeni paranormali, il team ha saputo riscuotere un successo impressionante.

Leggi anche –> È stata la mitica segretaria dei Ghostbusters: com’è oggi? Ha quasi 70 anni: rivederla vi lascerà a bocca aperta

Tra i tantissimi attori che hanno contribuito a rendere indimenticabile la pellicola, vi è anche lui: il dottor Jasosz Paha, nonché il formidabile Peter MacNicol. Vi ricordate di lui? Con una carriera brillante alle spalle ancora prima del suo ruolo nel film di Ivan Reitman nel 1989, l’attore ha cavalcato ancora di più la cresta dell’onda. Impossibile, ad esempio, dimenticare il suo ruolo nella serie tv ‘Ally McBeal’, ‘La famiglia Addams’ e in tanti altri. Insomma, il buon Peter ha svolto ancora il suo ruolo da attore. Ad oggi, però, sembrerebbe che la sua ultima apparizione sul grande schermo risalga proprio nel 2012 nel film Battleship. E al 2019, invece, nella serie tv ‘Una serie di sfortunati eventi’. Siete curiosi di sapere, infine, com’è diventato? Eccolo qui:

Anche voi uscivate matti per le sue diavolerie in Ghostbusters 2?