“Mia madre ha tentato di uccidermi per tre volte”: la conduttrice lascia tutti di stucco

La conduttrice ha recentemente lasciato tutti di stucco: ha confessato che la madre ha tentato di ucciderla per ben tre volte, incredibile.

Una vera e propria confessione choc, quella a cui la conduttrice si è lasciata andare nel corso di una sua recentissima intervista a Verissimo. “Mia madre ha tentato di uccidermi tre volte”, ha raccontato l’amatissimo volto della televisione italiana alla padrona di casa, lasciando tutti di stucco!

Il volto amatissimo ed apprezzatissimo della televisione italiana e, soprattutto, dello sport nostrano è stata, proprio recentemente, ospite della puntata di Verissimo. E, così come tutti gli altri ospiti, anche lei ha avuto la possibilità di mettersi completamente a nudo. E di raccontarsi come non aveva mai fatto prima. Oltre a parlare, infatti, della mancata maternità, del suo lavoro e delle molestie subite, la conduttrice non ha perso occasione di poter rivelare il drammatico momento vissuto quando era soltanto una bambina. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, infatti, sembrerebbe che, nel corso della sua infanzia ed inizio adolescenza, il volto tv abbia vissuto dei momenti davvero difficili e traumatici per via di sua madre. Scopriamo insieme ogni cosa.

La conduttrice lascia di stucco: confessione choc, incredibile

Alla padrona di casa di Verissimo, l’amatissima conduttrice si è raccontata senza troppi giri di parole. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, non ha potuto fare a meno di raccontare il difficilissimo momento vissuto nel corso della sua infanzia ed inizio adolescenza. Stiamo parlando proprio di lei: Paola Ferrari!

Da quanto si apprende dalle parole della conduttrice, sembrerebbe che la madre abbia avuto dei problemi mentali seri, che purtroppo l’hanno spinta a compiere dei gesti piuttosto estremi. “Mia madre ha cercato tre volte di uccidermi. Questo è quello che riesco a ricordare”, ha detto Paola Ferrari a Silvia Toffanin. Spiegando, quindi, di essersi riuscita a difendere un certo punto. E di essere riuscita ad andare via di casa davvero giovanissima. “Per me è stato un trauma molto difficile da superare”, ha continuato a dire.

Un momento davvero drammatico, quindi. Eppure, Paola è riuscito a superarlo con grande determinazione e forza. E questo, ad oggi, la rende molto orgogliosa.