Veste i panni della giovane Sara in Tutta colpa di Freud, ma vederla in questo scatto inedito vi lascerà davvero senza parole: mai vista così.

Dopo l’incredibile successo del film, ci attende un altro straordinario progetto: la serie tv! Dopo gli ottimi risultati ottenuti con Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene, Canale 5 presenta al suo pubblico un altro e straordinario lavoro: Tutta colpa di Freud.

Tratta dall’omonimo film diretto da Paolo Genovese, la serie tv si appresta a fare compagnia i telespettatori di Mediaset fino a qualche giorno prima di Natale. Ed, in particolare, fino al 22 Dicembre. Insomma, ci aspettano delle lunghe ed intense settimane. In attesa, però, di scoprire cosa succederà nel corso delle puntate, scopriamo qualche cosa in più sui suoi protagonisti! A catturare l’attenzione del pubblico italiano, è proprio lei: la giovane e dolce Sara! È davvero bellissima in questa serie tv, vero? Ecco. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. Vi assicuriamo, quando la vedrete, resterete davvero senza parole.

È Sara in ‘Tutta colpa di Freud’: in questo scatto è incantevole, eccola

Nella serie televisiva Tutta colpa di Freud, l’attrice Caterina Shulha interpreta la dolce Sara, giovanissima ragazza che, poco prima di sposarsi, capisce di provare un forte interesse per le donne ed, in particolare, per la proprietaria dell’atelier. Insomma, un ruolo piuttosto forte. E che, fino a questo momento,la bella Caterina ha dimostrato di essere stato creato ad hoc per lei.

In attesa della puntata di questa sera, siamo andati a spulciare il canale instagram di Caterina. Ed, oltre a scatti che la ritraggono nel corso delle sue giornate, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. E che, senza alcun dubbio, lascerà anche voi senza parole appena lo vedrete. Siete curiosi di saperne di più? Eccola qui:

Davvero splendida, vero? Seppure siamo abituati a vederla sempre con trucco e parrucco pronto, la bella Caterina è ancora più favolosa completamente al naturale. E questo scatto ce ne da ampia conferma. Siete d’accordo con noi?