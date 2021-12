Alessia Marcuzzi rivela una grande notizia inaspettata: “ci sto lavorando da mesi”, e coglie tutti di sorpresa!

Alessia Marcuzzi rispondendo ad alcune storie su Instagram sorprende i suoi fan con una notizia davvero inaspettata, un progetto a cui, a quanto pare, sta lavorando da diverso tempo.

Alessia Marcuzzi è un personaggio di spicco nel mondo dell’intrattenimento nel nostro paese. Oltre ad essere un’attrice e conduttrice di talento, sta lavorando sodo per altri progetti legati al mondo della bellezza e del benessere. La bella quarantanovenne, mamma di due bambini, avuti rispettivamente con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi, ha presto voluto buttarsi nell mondo dell’imprenditoria. L’incontro tra Alessia Marcuzzi e Laura Angelilli ha fatto nascere il marchio Marks&Angels. L’azienda è nata nel 2012 ed è incentrata sulla produzione di borse e accessori in pelle, totalmente made in Italy.

Alessia Marcuzzi coglie tutti di sorpresa: “ci sto lavorando da mesi”

La conduttrice e imprenditrice nel 2017 ha totalmente rilevato l’azienda Marks&Angels, ma non è finita qui! A quanto pare la Marcuzzi, da sempre appassionata di prodotti per la bellezza e la cura del corpo, ha deciso di buttarsi in un altro progetto imprenditoriale. Ha da poco lanciato anche su Instagram il suo Luce Beauty by Alessia Marcuzzi, che offre prodotti per la cura della pelle. La pagina Instagram conta già quasi 60 mila follower, e offre prodotti a partire da sieri e creme per tutte le esigenze.

Ma la notizia che nessuno si aspettava è arrivata dalla diretta interessata quando gli è stata fatta una domanda su Instagram da una sua fan. La domanda era “Hai mai pensato di aprire un centro estetico con trattamenti Luce Beauty?” A questa domanda molto diretta Alessia Marcuzzi risponde “Non un centro estetico ma un progetto pazzesco a cui sto lavorando da mesi: un beauty bar” La Marcuzzi poi tagga la sua linea beauty Luce e sottoscrive: “Non vedo l’oraaa”. Un nuovo progetto in vista per la bella romana, che non smette mai di sorprendere i suoi fan con nuove iniziative legate alle sue passioni.

Noi non vediamo l’ora di vedere questo nuovo progetto realizzato e vedere il futuro beauty bar di Alessia Marcuzzi.