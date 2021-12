Si allarga la famiglia di Grey’s Anatomy: l’amatissima attrice è diventata mamma e l’ha annunciato soltanto adesso.

Grey’s Anatomy è una serie televisiva che viene trasmessa dal 2005. Siamo alla diciottesima stagione, iniziata qualche settimana fa. Tutto ha avuto inizio con la protagonista, Meredith Grey, arrivata al Seattle Grace Hospital, per la specializzazione, dopo la laurea in medicina.

Questa esperienza cammina pari passo con quella di altri suoi coetanei, assillati da problemi sentimentali e non, come lei. In questi anni abbiamo conosciuto moltissimi attori e attrici, diversi sono andati via, dicendo addio alla serie tv, altri sono new entry, e altri sono ancora presenti. Vi abbiamo dato, all’inizio, una dolcissima notizia: un’attrice è diventata mamma! L’abbiamo conosciuta in Grey’s Anatomy e vi sveliamo che ancora oggi è presente.

L’attrice di Grey’s Anatomy è diventata mamma: l’ha annunciato solo adesso, dopo alcuni giorni

L’amatissima attrice aveva annunciato di essere incinta soltanto qualche mese fa. Ad agosto aveva pubblicato una foto in cui si mostrava con un test di gravidanza tra le mani e ha così svelato la notizia.

Oggi, Kelly McCreary è diventata mamma di una femminuccia! E’ stata lei ad annunciarlo sul canale social, pubblicando una foto della bambina: “Il nostro tutto…”, ha scritto a corredo. I suoi follower e molti colleghi le hanno lasciato tanti commenti di auguri. Sembrerebbe che, la bambina sia nata più di un mese fa, esattamente il 3 ottobre, come rivelato da Peolpe, ma soltanto adesso è stata annunciata la nascita.

Kelly in Grey’s Anatomy interpreta Margaret Pierce, un chirurgo cardiotoracico. Arriva al Grey Sloan alla fine della decima stagione, non solo per avere un posto di lavoro ma anche per avere notizie sulla madre naturale, Ellis Grey. La prima persona a cui rivela la cosa è Richard Webber, inconsapevole che si tratti del suo padre naturale. Nella decima stagione, abbiamo visto l’attrice arrivare come guest star in due episodi. Dall’undicesima è entrata a far parte del cast regolarmente e ad oggi, il suo personaggio è ancora presente. Da due mesi l’attrice e il marito Pete Chatmon sono diventati genitori.