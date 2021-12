Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite era diventata la regina di Tik Tok, poi il drammatico epilogo nei mesi scorsi: è successo l’impensabile!

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ottava stagione di Vite al Limite! Entrata nella schiera dei pazienti del dottor Nowzaradan a causa del suo peso piuttosto eccessivo, la giovanissima paziente aveva deciso di chiedere aiuto al chirurgo iraniano per ritornare in forma.

Con un peso iniziale di circa 270 kg, la paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di aver avuto problemi col peso sin da bambina. A condizionare fortemente i suoi chili di troppo, da quanto si apprende, sembrerebbe che sia stato un cattivo rapporto con suo padre. A quanto pare, infatti, la giovane trentenne non soltanto era vittima di violenza fisica, ma anche verbale da parte dell’uomo che avrebbe dovuto proteggerla sin dalla sua nascita. Una situazione del tutto insostenibile, quindi. E che, a causa del suo forte dolore, l’ha spinta a cercare consolazione nel cibo. Superati i 250 kg, però, la donna si è resa conto di non poter più andare avanti così. E, quindi, di tentare di tutto pur di riappropriarsi della sua vita. Dopo il programma, la paziente è diventata una star social, soprattutto su Tik Tok. Qualche mese fa, però, il drammatico epilogo.

Era la regina di Tik Tok dopo Vite al Limite, poi il tragico dramma: cos’è accaduto

Entrata a far parte di Vite al Limite nel corso della sua ottava stagione, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. Tanto che, una volta terminata la sua esperienza nel famosissimo programma di TLC, era riuscita a diventare una vera e propria star del mondo social.

Stiamo parlando proprio di lei: della trentenne Gina Marie Kresley! Terminato il suo percorso nella clinica di Houston, la donna si era immediatamente resa conto dell’affetto riscontrato dai telespettatori del programma. Ed era solita interagire e comunicare con loro attraverso i suoi canali social. Come dimenticare, ad esempio, i suoi balletti e i suoi video su Tik Tok. Qualche mese fa, però, la drammatica notizia: Gina Marie è morta in seguito a circostanze misteriose. Ad oggi, infatti, non sono state ancora rese note le cause del suo decesso.

Il nome di Gina Marie, purtroppo, si aggiunge a quella lista di pazienti che dopo Vite al Limite hanno perso la vita.