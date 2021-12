Chiara Ferragni e il marito Fedez stanno trascorrendo giorni di vacanze a St. Moritz: il prezzo per una sola notte in albergo è veramente da urlo!

La famosissima influencer Chiara Ferragni ha trascorso alcuni giorni di vacanza in un hotel idilliaco a St. Moritz in Svizzera con tutta la famiglia e alcuni fedeli amici. La cosa che è saltata subito all’occhio è il lusso di questo albero storico, siete curiosi di sapere il prezzo per una notte?

Una delle coppie più note e influenti del nostro paese ha deciso di rilassarsi con una bella vacanza aspettando la messa in onda su Amazon Prime della loro nuova serie, The Ferragnez. L’uscita è prevista per il 9 dicembre e la coppia, in compagnia dei figli Leone e Vittoria si è goduta alcuni giorni di calma presso la località turistica di St. Moritz. Hanno scelto di soggiornare in uno dei più storici e maestosi alberghi in circolazione, il Bardutt’s Palace Hotel.

Vacanze a St. Moritz per Chiara Ferragni e Fedez

Il lusso di questo albergo è noto a tutti, e si trova nella località della valle dell‘Engadina. L’hotel fin dal 1896 viene gestito dalla famiglia Bardutt con il massimo riguardo verso l’accoglienza e la permanenza lussuosa ed esclusiva degli ospiti che vi soggiornano. L’hotel sembra un castello delle fiabe, una struttura enorme, immersa nella località montana innevata e con una stupenda atmosfera natalizia. Attualmente l’albergo è ricoperto da decorazioni che rimandano subito al clima di Natale, con ghirlande di abete e tantissime luci.

La camera scelta per ospitare la famiglia Ferragni-Lucia è provvista di un balcone con vista spettacolare sulle Alpi e sulla natura circostante, due camere da letto e un bagno in marmo, cucina attrezzata e un ampio salotto dove Leone e Vittoria possono giocare liberamente. L’albergo possiede anche un’enorme piscina esterna riscaldata. Ma siete curiosi di sapere quanto costa soggiornare per una notte al Bardutt’s Palace Hotel? Un soggiorno di una notte nel prestigioso albergo costa 6.325 euro. Un prezzo davvero da urlo! Ma se si considerano tutti i servizi, il prestigio dell’albergo e la sua posizione, questo prezzo non sembra così assurdo.

E voi vi aspettavate questo prezzo per soggiornare nel prestigioso hotel a St. Moritz?