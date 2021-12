Subito dopo essere entrata nella casa del GF la sua carriera ha preso una svolta clamorosa: ve la ricordate? Cosa fa oggi.

Saranno anche diversi anni da quando Barbara D’Urso conduceva la sedicesima edizione del GF ‘Nip’, eppure la versione ‘classica’ del reality di Canale 5 continua ad essere amatissimo e, soprattutto, attesissimo dal pubblico italiano.

Leggi anche –> Il suo ingresso al GF 9 ha spiazzato tutti, com’è cambiata la sua vita: ricordate il suo ‘vecchio’ lavoro? Oggi è cambiato

Andato in onda per la prima volta nel 2001, il Grande Fratello ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla sua prima puntata. Non è un caso, infatti, se in tutti questi anni non solo si sono alternate tantissime edizioni, ma abbiamo avuto la possibilità di conoscere a tantissimi concorrenti. E di affezionarci a ciascuno di loro. Tra i tanti, però, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: la giovanissima e bellissima concorrente del Grande Fratello 5. Era, infatti, il 2004 quando, per la prima volta in assoluto, la giovanissima fotomodella di Saronno entrava nella casa di Cinecittà e conquistava tutti con la sua bellezza. Com’è cambiata, però, la sua vita oggi? Sapete che, dopo il successo riscontrato nel reality, la sua vita ha preso tutt’altra piega? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Col suo carattere e bellezza ha conquistato il pubblico del GF 9: com’è la sua vita oggi? Cambio drastico

Dopo il GF ha preso tutt’altra strada: cosa fa oggi?

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Entrata a far parte della casa del Grande Fratello nel corso della sua quinta stagione, la giovanissima fotomodella di Saronno non è assolutamente passata inosservata agli occhi del pubblico italiano. Il suo percorso, è vero, non è andato affatto a buon fine. Il vincitore di quell’anno, come ricorderete, è stato proprio Jonathan Kashanian. Il successo, però, riscontrato dalla giovanissima concorrente è stato ugualmente impressionante. Tanto da cavalcare la cresta dell’onda appena terminato il reality.

Leggi anche –> L’ingresso nella casa del GF 8 ha sancito il suo debutto in tv: ricordate com’era? Sono trascorsi 12 anni

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Cinzia Molena. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Ebbene. Appena terminato il reality, la splendida ragazza ha intrapreso la sua carriera da attrice. Tanto da avere la possibilità di prendere parte a diverse serie televisive di successo. La sua ultima apparizione, a quanto pare, risalirebbe intorno al 2011 nella soap opera Centovetrine.

Vi piacerebbe poterla rivedere sul piccolo schermo?