Tutti innamorati dell’orsacchiotto griffato di Chiara Ferragni: il prezzo è da infarto

La casa di Chiara Ferragni stupisce ogni giorno di più: tra i tanti dettagli interessanti, spunta anche un orsacchiotto super griffato.

Tra le tante foto e i video di famiglia che Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono soliti postare sui social, i dettagli della loro casa incantano sempre i fan. Oggetti esclusivi, che difficilmente si sono già visti e che è impossibile non notare.

In questo periodo, ad esempio, la celeberrima influencer ha mostrato ai fan i meravigliosi addobbi di Natale della sua casa e inutile dire che anche quest’anno si è superata nella scelta delle decorazioni più glamour.

Proprio in questi giorni, inoltre, sta spopolando un peluche firmato che spunta in parecchi suoi post: si tratta di un tenerissimo orsacchiotto griffato Fendi che appariva in una story su Instagram tra i regali per la piccola Lucia Vittoria. Scopriamo quanto costa!

L’orsacchiotto Fendi di Chiara Ferragni non passa inosservato: il suo prezzo vi farà girare la testa

Regalato da Silvia Venturini all’ultima arrivata in casa della coppia più famosa del web, si nota subito che le dimensioni del dolcissimo orsetto sono particolarmente elevate: impossibile non notare l’iconica doppia F di Fendi sul petto del pupazzo. Data la sua grandezza, si tratta di un’edizione limitata del marchio.

Con le sue linee verticali ed orizzontali, non è solo un giocattolo per bambini ma un vero pezzo da collezione. Sul sito di Fendi lo si trova ad un prezzo di 620 euro. Ovviamente, visto che quello dei Ferragnez è anche più grande rispetto alla versione comune, il costo del loro peluche supererà di certo questa cifra.

Come avrete già avuto modo di notare, nel salotto dei Ferragnez l’orsacchiotto Fendi è in ottima compagnia: il suo ‘collega’ firmato Versace è davvero molto particolare. Il costo? 295 euro!

E voi ne avevate già visto uno simile?