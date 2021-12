Vi ricordate di Eleonora Gaggero? Da piccola era una star: com’è cambiata oggi, trasformazione incredibile!

Vi ricordate di Eleonora Gaggero? Da piccola era una vera e propria star: ecco com’è cambiata oggi, trasformazione davvero incredibile

Chi si ricorda di lei? Qualche anno fa era una vera e propria star, amatissima dal pubblico, soprattutto dagli adolescenti. Oggi ha 20 anni ed è sicuramente cambiata rispetto a qualche anno fa. La sua trasformazione è davvero incredibile, resterete a bocca aperta.

Eleonora Gaggero, com’è cambiata oggi: la sua trasformazione

Eleonora Gaggero è un’attrice nata a Genova il 20 novembre 2001. Prima di lanciare nel mondo della recitazione, Eleonora ha coltivato la sua passione per la danza, praticando la disciplina sin dall’età di tre anni.

Nel 2014 ha esordito sul set del film “Fratelli unici”, ma ha raggiunto la popolarità nella nota serie tv Disney “Alex & Co.“, vestendo i panni di Nicole De Ponte, la fidanzata del protagonista. La serie televisiva era amatissima dal pubblico, soprattutto dagli adolescenti.

Grazie alla partecipazione alla serie tv, in seguito ha inciso anche alcuni brani per la colonna sonora. Nel 2017 ha partecipa alla serie tv di Rai 1, “Scomparsa”, nel ruolo di Camilla, proseguendo poi nello stesso anno con il film “Come diventare grandi nonostante i genitori” di Luca Lucini. Anche qui incide un brano per la colonna sonora, “I Can See the Stars”, che si aggiudica una candidatura come miglior canzone originale per i David di Donatello 2017.

Oggi sono passati un po’ di anni. Molti se la ricorderanno ancora nei panni di Nicole di “Alex & Co.”. Eleonora oggi ha 20 anni ed è sicuramente cambiata molto rispetto al passato. La sua trasformazione è davvero incredibile: oggi Eleonora è veramente bellissima. Anche per questo motivo è seguitissima sui social, soprattutto dagli uomini, che stravedono per lei.

Per quanto riguarda la carriera, negli ultimi anni si è dedicata alla stesura di diversi libri di genere young adult, tra cui una trilogia composta da “Se è con te, per sempre”, uscito nel 2017, “Dimmi che ci credi anche tu”, pubblicato nel 2018 e infine “L’ultimo respiro”, passato alle stampe nel 2019.

Nel 2020 ha pubblicato il libro “Sul più bello”, da cui è tratto l’omonimo film in cui recita nel ruolo di Beatrice. Nel 2019 e 2021 ha prestato la voce al personaggio di Mercoledì Addams nei due film di animazione tratti dalla celebre famiglia creata da Charles Addams.