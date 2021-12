GF Vip, Manuel ‘si pente’ e torna da Lulù: “La cosa più bella è che sei ancora qui”

Altro colpo di scena al GF Vip: Manuel Bortuzzo sempre più vicino a Lulù nonostante gli scontri accesissimi delle scorse settimane.

Aveva destato scalpore il massaggio ‘bollente’ che Manuel aveva dedicato in queste ultime ore a Lulù con la quale, dopo un flirt iniziale, gli scontri e le incomprensioni erano arrivati ad un punto tale che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere una scena del genere.

Un gesto che, alla luce delle parole del nuotatore nei confronti della ragazza e della nomination che le aveva riservato, ha lasciato basito perfino Aldo Montano, da sempre molto vicino al giovane gieffino.

Ebbene, a quanto pare quel riavvicinamento non sarebbe solo una parentesi perché Bortuzzo ha avuto parole molto dolci con la Selassié nonostante l’abbia accusata di farlo star male e di non condividere molti suoi comportamenti. Vediamo cos’è accaduto esattamente.

GF Vip, “Adesso le cose sono cambiate”: scintilla riaccesa tra Manuel e Lulù?

Mentre erano insieme sul letto, Bortuzzo si è detto felice che la principessa sia rimasta nella casa superando la nomination della scorsa puntata: “Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra noi. Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui”.

In riferimento poi alle critiche sul comportamento avuto da Lulù nelle scorse puntate quando si è resa protagonista di alcune scenate in diretta tv, Manuel sembra aver fatto un passo indietro: “Di solito nel momento in cui io dico ‘o così o basta’ chiudo tutto. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così”.

Il ragazzo ha poi ammesso che se le fosse stato più accanto forse tutto ciò non sarebbe successo: “Tu avevi bisogno di qualcuno accanto, che poi non dovevo fare nulla, basta un abbraccio e uno sguardo. Forse ti saresti fermata subito se ti avessi abbracciata come meritavi”.

Secondo voi quali altri sviluppi ci riserverà questa coppia?