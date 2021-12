È stata un’icona degli anni ’80, ma che cosa fa oggi? Decisione incredibile!

Brigitte Nielsen è stata un’icona degli anni ’80, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? È arrivata una decisione davvero incredibile!

Nata a Rodovre, comune danese, Brigitte Nielsen ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Alta, fisico statuario, da una bellezza impressionante e un fascino irresistibile, la splendida Nielsen inizia proprio così la sua incredibile carriera.

Terminati gli studi liceali e fattasi notare per il suo incredibile fisico, Brigitte Nielsen inizia a farsi un nome nel mondo dello spettacolo proprio come modella. Non soltanto inizialmente si divide tra le città più ambite della moda internazionale, ma calca le passerelle dei più famosi ed amati stilisti. In men che non si dica, quindi, la bella danese cavalca l’onda del successo. E da inizia anche ad una splendida carriera da attrice. Diventando, così, negli anni ’80 una vera e propria icona. Da quel momento, la Nielsen non si è mai più fermata. Protagonista indiscussa di tantissimi altri film di successo, Brigitte da inizio ad una carriera impressionante. Cosa fa oggi, però? Appurato che la sua ultima apparizione nella televisione italiana risale ad anni, siete curiosi di sapere com’è la sua vita ora?

Icona degli anni ’80, cosa fa oggi? Brigitte Nielsen ha cambiato vita

Attrice, modella, conduttrice e cantante: Brigitte Nielsen è stata una vera e propria icona degli anni ’80. Come dimenticare, ad esempio, le sue incredibili sfilate sulle migliori passerelle europee. Oppure, la sua conduzione, al fianco di Lorella Cuccarini e Pippo Baudo, di Festival su Canale 5. Oppure, la sua straordinaria interpretazione in ‘Rocky’ e tantissimi altri film. Insomma, la splendida danese vanta una carriera impressionante. Ad oggi, però, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la splendida Brigitte abbia preso una drastica decisione: lasciare l’Italia e trasferirsi in Italia. Ad oggi, infatti, sembrerebbe che viva, insieme a suo marito Mattia Dessì e ai suoi figli, a Los Angeles. Tuttavia, la sua professione non è affatto cambiata! Seppure abbia cambiato paese, infatti, la Nielsen continua a lavorare in televisione. Da quando si legge, infatti, sembrerebbe proprio che, proprio nel 2016, abbia condotto la versione tedesca del programma ‘Il contadino cerca moglie’.

Se non volete perdervi nessun tipo di aggiornamento su Brigitte e la sua vita, vi invitiamo a mettere ‘segui’ alla sua pagina Instagram. È attivissima!