La clinica della pelle, scoperta choc per Rosie: decisione inevitabile

Durante la sua partecipazione a La clinica della pelle, Rosie ha fatto uno scoperta choc: la decisione è stata inevitabile, cos’è successo.

Sono davvero diverse le persone che decidono di rivolgersi alla dottoressa Craythorne, protagonista indiscussa de La clinica della pelle, per tentare di risolvere i problemi legati alla loro pelle. E sono, però, altrettanto numerose le persone che, dopo un primo consulto con la dermatologa, vengono a scoprire delle realtà davvero sconcertanti. Lo abbiamo constatato, ad esempio, con Hannah. Ed anche con Rosie.

Entrata a far parte della schiera dei pazienti della dottoressa Craythorne nel corso della seconda stagione de La clinica della pelle, Rosie ha raccontato di vivere un vero e proprio incubo da circa 10 anni. “Mi sento tutti gli occhi puntati addosso”, ha detto la donna alle telecamere del programma. Non nascondendo, quindi, il suo forte imbarazzo e disagio. Inizialmente, come sottolineato dalla diretta interessata, Rosie credeva che quello spuntato fosse l’inizio di qualcosa di brutto. Fatte tutte le analisi del caso, però, è stato scongiurato qualsiasi pensiero negativo. Ad oggi, la donna vuole fortemente trovare una soluzione. E non ha potuto fare a meno di rivolgersi a lei: la dermatologa irlandese. Fate attenzione: molto presto, Rosie dovrà fare i conti con una scoperta choc.

La storia di Rosie a La clinica della pelle: scoperta choc, cos’è successo

Recatasi presso lo studio della dottoressa Craythorne per trovare una soluzione al grosso lipoma situato sul suo fianco destro, Rosie, molto presto, fa i conti con una vera e propria choc. Appurato che l’ammasso di grasso ha raggiunto dei livelli piuttosto preoccupanti, la dermatologa irlandese scopre che esso è posizionato in mezzo ai muscoli. Pertanto, l’intervento di rimozione non può assolutamente essere eseguito con anestesia locale, come la maggiore parte dei casi, ma con quella totale. E lei, purtroppo, nel suo ambulatorio non ne fa. Per questo motivo, quindi, ha preso una drastica decisione: chiedere il consulto ad un medico chirurgo.

L’operazione di Rosie fortunatamente è andata alla grande. Seppure abbastanza grosso, il lipoma è stato rimosso senza alcun tipo di problema. “È magnifico non averlo più sul fianco”, ha detto la donna appena terminata l’operazione.

A distanza di qualche settimana dall’intervento, Rosie mostra con orgoglio e fierezza la sua cicatrice.