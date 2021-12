Quali sono le anticipazioni della puntata di Sabato 11 Dicembre di Verissimo? Ospiti imperdibili: racconto da brividi in studio.

Per un nuovo Sabato in sua compagnia e in quella di Verissimo, Silvia Toffanin ha pensato davvero ad ogni cosa nel minimo dettaglio. Ed anche in quest’oggi, così come in tutte le altre precedenti, gli ospiti scelti sono davvero stratosferici.

Una nuova puntata di Verissimo è pronta a farci compagnia anche oggi, Sabato 11 Dicembre. Ed anche quest’oggi, come in tutte le altre puntate precedenti, sarà ricca di ospiti impressionanti. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che nel famosissimo studio televisivo di Cologno Monzese entreranno tantissimi straordinari personaggi della televisione italiana. Non soltanto, infatti, ci sarà chi non è mai stato ospite di Silvia Toffanin e si lascerà andare ad un racconto davvero da brividi, ma anche chi è diventato un vero e proprio ‘must’ del programma. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Seguiteci: vi sveleremo tutti i dettagli.

Verissimo dell’11 Dicembre, gli ospiti e le anticipazioni: confessione choc

Questa, senza alcun dubbio, sarà una puntata di Verissimo davvero imperdibile. A partire dalle ore 16:00 di Sabato 11 Dicembre, Silvia Toffanin accoglierà nello studio tantissimi ospiti. E regalerà una puntata davvero indimenticabile.

Siete pronti a scoprire le anticipazioni della puntata di oggi 11 Dicembre di Verissimo? Eccoli tutti, che colpo!

Vincenzo Spadafora: l’onorevole si racconta non tanto in qualità di uomo politico di un certo spessore, ma di uomo in quanto tale. Quindi, a partire dalla sua vita e dalla sua infanzia, il buon Spadafora si racconterà come mai prima d’ora;

per la prima volta in assoluto, l'amatissima coppia sarà ospite di Silvia Toffanin;

Ermal Meta: avete letto proprio bene, si! Anche l’amatissimo cantante sarà ospite di questa nuova puntata di Verissimo. E, senza alcun dubbio, renderà speciale la sua intervista;

attrice famosissima, anche la splendida napoletana sarà ospite per la prima volta in assoluto nello studio televisivo. E si racconterà tra carriera e vita privata;

attrice famosissima, anche la splendida napoletana sarà ospite per la prima volta in assoluto nello studio televisivo. E si racconterà tra carriera e vita privata; Patrizia Pellegrino: reduce dall’ultimissima esperienza della casa del GF Vip, l’amatissima conduttrice e showgirl racconterà le sue emozioni;

reduce dall'ultimissima esperienza della casa del GF Vip, l'amatissima conduttrice e showgirl racconterà le sue emozioni;
Roberto Cazzaniga: lo sportivo si lascerà andare ad un racconto da brividi sul dramma che l'ha colpito. Il pallavolista è stato truffato da una donna per circa 15 anni.

Ve l’avevamo che sarebbe stata una puntata imperdibile, no?