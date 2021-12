GF Vip, si sono lasciati: “O la dici tutta o non la racconti!”, è scontro via social tra l’ex concorrente e sua moglie

Come un fulmine a ciel sereno, l’ex concorrente del GF Vip e sua moglie hanno annunciato sui social la rottura con parole ‘al veleno’.

Nessuno poteva immaginarlo: l’ex concorrente del GF Vip e sua moglie hanno deciso di dividere le loro strade e l’hanno fatto sapere tramite i loro profili social. Accuse reciproche, repliche al veleno, è successo davvero di tutto!

Leggi anche—->>>GF Vip, si sono lasciati! Rottura inaspettata per una coppia amatissima

Stiamo parlando di Maurizio Battista, ex protagonista del GF Vip 3: come riporta Isa e Chia, il comico romano ha scritto un messaggio rivolto a sua figlia Anna, di 5 anni, in cui spiega che si è separato dalla moglie Alessandra Moretti, attrice di trent’anni più giovane.

“Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra”, scrive Battista.

Parole che hanno fatto andare su tutte le furie la Moretti, la quale ha risposto in maniera durissima.

GF Vip, si sono detti ‘addio’: la replica al veleno della moglie di Maurizio Battista

Evidentemente la coppia era in crisi già da tempo, come si intuisce dalle parole della consorte: “Per l’ennesima volta mi trovo protagonista di un teatrino, mio malgrado, senza rispetto né della mia persona né di quella di mia figlia (ah scusa nostra figlia), perché tu devi mostrare a non so chi le tue faccende private. Ma in fondo sono donna che conto? Tu con la tua spiccata megalomania di ‘Io so Maurizio Battista te non sei niente, tu sei cane io so leone'”.

Leggi anche—->>>Uomini e Donne, “La relazione non è andata”: l’annuncio gela i fan, si sono lasciati!

Oltre a sostenere che le parole usate da Battista non siano farina del suo sacco, l’attrice lo ha esortato a raccontare tutti i dettagli che hanno portato alla separazione: “Parli di sentimenti svaniti lentamente di strade che si dividono, ma quando mai? Qua è tutto diverso. O la dici tutta o non la racconti. È meglio non raccontarla secondo me. Sono stanca di essere esposta a critiche o a elogi non per mia volontà. Ora caro mio esco dall’ombra, mi lecco le ferite, perché i dolori che mi hai inflitto sono davvero tanti, indicibili, e mi prendo la mia luce”.

Leggi anche—->>>Belen e Stefano De Martino perchè si sono lasciati? L’indiscrezione bomba

Insomma, pare che i due siano arrivati davvero ai ferri corti, ma chissà che non riusciranno a ricucire questo strappo prima o poi.