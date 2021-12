Maneskin, “Ho temuto di svenire”: la confessione di Damiano sulla finale di X Factor

Il retroscena sulla puntata finale di X Factor rivelato via social da Damiano David dei Maneskin: nessuno lo avrebbe immaginato!

Si è appena conclusa con la vittoria di Baltimora la quindicesima edizione di X Factor: ospiti d’onore della finale insieme ai Coldplay, anche gli amatissimi Maneskin, che proprio sul celebre palco di Sky hanno cambiato le loro vite per sempre.

Pur essendosi classificati secondi nel 2017, il loro successo da allora non si è mai arrestato fino al exploit di quest’anno, che li ha visti trionfare a Sanremo, all’Eurovision e conquistare perfino gli Stati Uniti d’America.

Sul palco del Mediolanum Forum, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno inaugurato la finale di quest’anno con “Beggin'”, che ha spopolato anche oltreoceano per poi proseguire con altri tre memorabili successi di questo 2021: “I wanna be your slave”, “Zitti e buoni” e l’ultimo in ordine di tempo, “Mammamia”.

Sempre pieni di grinta e con negli occhi la gioia di chi ‘ce la sta facendo’, la band ha incantato il pubblico come sempre. Damiano ha però rivelato un retroscena alquanto curioso a cui nessuno avrebbe mai pensato!

Damiano dei Maneskin commenta l’esibizione a X Factor: chi l’avrebbe mai detto!

“È tutto bellissimo, è il frutto di tanto duro lavoro”, ha detto il frontman del gruppo italiano salendo sul palco. Terminato l’evento, Damiano ha pubblicato una storia su Instagram dove ha commentato l’esibizione. Ebbene, siccome lui aveva dovuto cantare più in alto rispetto agli altri componenti della band, ha ammesso di non essersi sentito molto ‘a suo agio’.

“Troppo alto per me, scusate ho pensato di svenire”, ha scritto a corredo della foto che lo immortala mentre canta. Ad ogni modo, anche stavolta i Maneskin sono riusciti a fare breccia sul pubblico con il loro straordinario talento.

Perfino Chris Martin dei Coldplay ha rivelato, in un’intervista a Rtl 102.5, che lui e il suo gruppo avrebbero voluto suonare un loro brano: “Poi abbiamo scoperto che ci sarebbero stati anche loro. Non aveva più senso, c’era l’originale”.

E a voi è piaciuta la loro esibizione?