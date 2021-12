Insieme ad Eddie Murphy è stato il protagonista indiscusso del film ‘Una poltrona per due’, ma sapete com’è diventato oggi il buon Louis?

Non c’è nessuno che non abbia visto, nemmeno una volta nella vita, il mitico film ‘Una poltrona per due’. Reso disponibile in tutte le sale cinematografiche nel lontano 1983, la pellicola ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso, a distanza di ben 38 anni dalla sua primissima pubblicazione, continua ad essere un cult della nostra televisione. Quante volte, infatti, è stato trasmesso? E quante volte non avete perso occasione di guardarlo?

Ambientato a Filadelfia, ‘Una poltrona per due’ racconta la storia di Louis, un agente di cambio, e Billy Rai, un mendicante che si spacca di essere un veterano del Vietnam per ricevere più soldi del possibili. I due, seppure con stili di vita completamente differenti tra loro, si incontreranno per puro caso. E, da quel momento, non si lasceranno mai più. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Sappiamo per certo che Eddie Murphy continua ad essere un famosissimo attore e, soprattutto, continua ad essere amato, ma del suo compagno? Scopriamo insieme com’ è diventato e cosa fa oggi il buon Dan Aykroyd.

Che fine ha fatto il buon Louis di Una poltrona per due? Eccolo oggi

Insieme al mitico Eddie Murphy, quindi, anche il buon Dan Aykroyd è stato uno dei protagonisti indiscussi de ‘Una poltrona per due’. Nel ruolo del simpatico Louis, l’attore statunitense ha saputo conquistare l’attenzione di tutto il suo pubblico. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventato a distanza di più di 35 anni dall’uscita del film?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che anche lui, così come il suo collega Eddie, abbia cavalcato la cresta dell’onda dopo Una poltrona per due. Oltre all’incredibile carriera cinematografica, non si può fare a meno di citare anche quella televisiva, teatrale e anche da sceneggiatore. Siete curiosi, infine, di sapere com’è diventato? Guardate un po’ qui:

Insomma, saranno anche passati anni, ma il buon Aykroyd è sempre identico al Louis di Una poltrona per due. Siete d’accordo?