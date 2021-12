Sapete che titolo di studio ha Milly Carlucci? Questo ‘retroscena’ sulla sua vita lo conoscono davvero in pochissimo: cosa abbiamo scoperto.

È una delle più grandi conduttrici televisive di sempre, Milly Carlucci! Colonna portante di tantissimi programmai di successo, a partire da Ballando con le stelle fino a Il cantante mascherato e molto altro ancora, la conduttrice vanta di un curriculum piuttosto ricco di esperienze lavorative piuttosto magnifiche.

Nata a Sulmona il 1 Ottobre del 1954, Milly Carlucci ha iniziato a capire di essere portata per questo mestiere sin da piccolissima. Tanto è vero che dopo il suo debutto nella televisione italiana, avvenuto esattamente nel 1976, la bella Carlucci non si è mai più fermata. Attrice, conduttrice e cantante: Milly è un’artista con la ‘a’ maiuscola. Quello che, però, adesso ci chiediamo è: appurato che ad oggi è amatissima e famosissima, siete curiosi di sapere quale sia il suo titolo di studio? Che percorso ha iniziato? E, soprattutto, in che cosa ha conseguito la sua laurea? Siete proprio curiosi di conoscere qualsiasi cosa nel dettaglio? Ci pensiamo immediatamente.

Qual è il titolo di studio di Milly Carlucci? Un retroscena pazzesco!

Milly Carlucci, quindi, è una conduttrice amatissima e famosissima. Eppure, sono davvero tantissime le persone che chiedono di conoscere qualche cosa in più su di lui, soprattutto su alcuni ‘retroscena’ che riguardando la sua vita che non è solita mostrare o raccontare dinanzi alle telecamere. Ad esempio, sapete qual è il titolo di studio della conduttrice?

Seppure sia stata da sempre appassionata del mondo dello spettacolo, sembrerebbe che Milly Carlucci abbia avuto un percorso scolastico piuttosto delineato. Da quanto si legge dal web, infatti, non soltanto sembrerebbe che la conduttrice si sia diplomata presso il liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani a Roma, istituto che prevede gli studi linguistici, scientifici e classici, ma che abbia iniziato anche la carriera universitaria con gli studi di architettura. Purtroppo, però, questi studi non verranno mai portati a termine. Da questo momento, quindi, Milly inizia la sua carriera sul piccolo schermo. Dapprima come conduttrice per l’emittente GBR ed, in seguito, sui canali Rai, la Carlucci ha dato inizio ad una delle parentesi più belle della sua vita.

Cosa ci dite voi? Ne eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?