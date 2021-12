Dapprima voleva abbandonare Vite al Limite, poi il colpo di scena incredibile: avete visto com’era ora? Davvero impressionante.

Diciamoci la verità: prendere parte a Vite al Limite non è assolutamente cosa da tutti. Il percorso nella clinica di Houston, seppure porti ad un raggiungimento personale davvero incredibile per ciascuno dei suoi protagonisti, presenta spesso alti e bassi. Quante volte, ad esempio, vi abbiamo raccontato di persone che vivono delle vere e proprie crisi durante il programma di dimagrimento? Ne è l’esempio la protagonista di questo nostro articolo.

Entrata a far parte della clinica di Houston a causa del suo enorme peso, la paziente del dottor Nowzaradan ha dato vita ad uno dei percorsi più difficili di tutta la durata di Vite al Limite. Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, la giovane è stata, spesso e volentieri, protagonista di momenti di sconforto. Tanto che, ad un certo punto del suo percorso, era fortemente predisposta ad abbandonare il programma. È stato così? Assolutamente no! Con la sua buona volontà ed incredibile determinazione, la paziente ha rispettato le parole del dottor Nowzaradan. Ed è ritornata in forma. Siete curiosi di sapere com’è diventata oggi?

Voleva abbandonare Vite al Limite, poi il colpo di scena choc: eccola oggi

Pesava più di 300 kg ed era fortemente intenzionata a riappropriarsi della sua vita e del suo corpo, ma la difficoltà del percorso l’ha più volte messa a dura prova, tanto da voler abbandonare Vite al Limite. Fortunatamente, però, la sua forza d’animo è stata superiore a tutti i suoi momenti di sconforto. Ed è riuscita a portare a termine un percorso fenomenale. Stiamo parlando proprio di lei: Kenae Dolphus.

A causa dei suoi problemi al cuore, purtroppo, Kenae Dolphus non ha potuto sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrice come la maggior parte dei suoi colleghi. È proprio per questo motivo che il traguardo raggiunto ha un sapore completamente diverso da tutti gli altri, proprio perché è fatto di tanti sacrifici e sudore. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Guardatela qui:

Siamo consapevoli che il percorso di Kenae è ancora lungo, ma i risultati ottenuti sono davvero impressionante, vero?