Delia Duran, chi è l’uomo che bacia al ristorante: svelata la sua identità, Alex Belli non lo conosce

Sapete chi è l’uomo che Delia Duran ha baciato al ristorante? Finalmente è stata svelata la sua identità: Alex Belli non lo conosce

La compagna di Alex Belli paparazzata in un ristorante di Milano insieme ad un uomo misterioso. La modella scambia dolci baci davanti agli occhi attenti dei paparazzi. Durante la scorsa puntata del Gf Vip 6, Alfonso Signorini ha mostrato le foto ad Alex Belli, che ha ammesso di non conoscere quell’uomo. Finalmente, però, è stata svelata la sua identità.

LEGGI ANCHE: Alex Belli e Delia Duran, la loro casa è spettacolare: l’avete mai vista? Una vera e propria opera d’arte

Delia Duran, chi è l’uomo che bacia al ristorante

Alex Belli e Delia Duran sono una delle coppie più discusse del momento. L’attore sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip e nella casa più spiata d’Italia ha instaurato un rapporto ‘speciale’ con Soleil Sorge. I due hanno più volte dichiarato di essere soltanto amici, ma quasi nessuno ci crede.

Non ci crede nemmeno Delia, compagna di Alex. La modella è stata ospite del programma per avere un confronto prima con Soleil e poi con Alex. Le sue parole, però, non sono bastate: Alex continua ad essere molto vicino a Soleil. Delia allora ha deciso di passare dalle parole ai fatti.

LEGGI ANCHE: Alex Belli è veramente sposato con Delia Duran? Arriva la confessione che spiazza tutti

La compagna di Alex Belli è stata paparazzata con due uomini diversi: prima dal settimanale Chi insieme al modello Simone Bonaccorsi, poi dal portale Whoopse in un ristorante a Milano insieme ad un uomo misterioso. Questa volta, però, l’atteggiamento di Delia era sicuramente più intimo rispetto a Bonaccorsi. La modella si è addirittura baciata con quest’uomo.

Alex, però, è sicuro di sé: Delia sta fingendo solo per farlo ingelosire. Durante la scorsa puntata del GF VIP 6, il conduttore Alfonso Signorini gli ha mostrato le foto, ma lui non ci ha creduto.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, com’era prima Delia Duran moglie di Alex Belli: il cambiamento

Chi è l’uomo che bacia Delia al ristorante? La sua identità è stata finalmente svelata. Si tratterebbe di Carlo Cuozzo, imprenditore napoletano 24enne. L’uomo, subito dopo la diffusione delle immagini in diretta televisiva, ha deciso di rendere privato il suo account Instagram, dove tra i seguaci ci sarebbe proprio Delia Duran. Come andrà a finire questa telenovela? Lo scopriremo nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip.