Eleonora Abbagnato ha esordito come attrice in un film di successo: ricordate dove l’abbiamo vista?

Eleonora Abbagnato è una ballerina incredibile, ma è anche un’attrice: ricordate in quale film di successo ha esordito?

Nella puntata di oggi, domenica 12 dicembre, Eleonora Abbagnato sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Non sarà da sola, ma con lei anche il marito Federico Balzaretti. Ai microfoni della conduttrice si racconteranno e sveleranno.

La Abbagnato è una ballerina dal talento incredibile. A soli 11 anni ha esordito in televisione, ballando in diretta in un programma condotto da Pippo Baudo. Un anno dopo si è trasferita a Montecarlo, per studiare nella scuola di Marika Bezobrazova, e nello stesso anno ha vinto il DanzaEuropa. Oggi, il suo talento è riconosciuto da tutti, Eleonora ha una grazia e una passione che colpisce sempre. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Ma non è solo una ballerina eccezionale, ma ha anche intrapreso la strada della recitazione. Ricordate in quale film di successo ha esordito?

Eleonora Abbagnato ha esordito come attrice in un film di successo: ricordate in quale?

Eleonora Abbagnato è una ballerina dal talento incredibile, spiegare a parole la sua eccezionale bravura non basterebbe a far capire realmente quanto è straordinaria. In questi anni, abbiamo avuto il piacere di vederla in diversi programmi televisivi.

Impossibile dimenticare, quando, ha partecipato come ballerina per una notte alla quarta puntata della quarta edizione del reality show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai Uno. Nel 2013 diventa caposquadra dei blu, nel programma di Amici di Maria De Filippi, sostituendo Miguel Bosè, che non poteva essere presente attivamente al talent per impegni. Ma l’abbiamo vista più volte nel programma, ed è stata anche giudice di Amici Speciali, nel 2020. La Abbagnato è anche un’attrice, e ha esordito anni fa, in un film di successo: ricordate esattamente dove?

La ballerina ha esordito come attrice nel 2007, nel film Il 7 e L’8, di Ficarra e Picone, la ricordate? Questo scatto in alto è stato ripreso da una scena del film, in cui vediamo Eleonora. Qui, ha recitato la parte di Eleonora Scavuzzo, recitando al fianco di, appunto, Ficarra e Picone.