Royal Family, retroscena curioso: come Kate Middleton mette in punizione i figli

Se pensate che Kate Middleton non sia una mamma come le altre, vi sbagliate: anche lei a volte deve ‘punire’ i figli per educarli.

Immersi nella vita quotidiana, con tutti i suoi inconvenienti e problemi pratici, capita di pensare che una famiglia così celebre come quella dei Reali inglesi non sia costretta ad affrontare talvolta le stesse dinamiche.

Eppure, non è così. Nessuno immaginerebbe mai, ad esempio, che William e Kate, come tutti i genitori di figli piccoli, debbano affrontare le classiche difficoltà che si incontrano nell’educare i bambini.

Quando non è alle prese con i vari impegni istituzionali, la coppia si occupa più chiacchierata dell’intera dinastia anglosassone si occupa di loro in modo del tutto ‘normale’, rapportandosi con i capricci tipici di qualsiasi bambino e anche con i loro ‘litigi’.

C’è una cosa in particolare poi che a George, Charlotte e Louis non è assolutamente concesso di fare, altrimenti per loro scatta la ‘punizione’. Scopriamo di cosa si tratta!

Kate Middleton, cosa succede quando i figli disobbediscono: incredibile!

Sono stati i giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand a rivelare un curioso dettaglio sulla vita familiare dei duchi di Cambridge. Lo hanno fatto nel loro libro Finding Freedom 2.

Sebbene marito e moglie siano molto tolleranti con i piccoli di casa, esiste un divieto ben preciso per loro che sono sempre tenuti a rispettare. Non devono assolutamente gridare. “Gridare è off-limits. Qualsiasi accenno di urla l’uno contro l’altro viene affrontato allontanandoli. Le cose vengono spiegate e le conseguenze delineate e non gridano mai contro di loro”, spiegano gli autori del libro.

George, Charlotte e Louis intanto si preparano a ricevere i regali di Natale dai nonni e dalla Regina. Sempre che facciano i bravi!