Rudy Zerbi, com’è cambiato in questi anni: spunta una vecchia foto, l’avreste riconosciuto così?

Rudy Zerbi è un critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico e da diversi anni, riveste il ruolo di insegnante di canto, nella scuola di Amici. E’ entrato a far parte del talent show nel 2009 e da allora ha sempre assunto il compito di professore.

Da pochissimo è partita la nuova edizione di Amici e a catturare l’attenzione è il suo rapporto con Anna Pettinelli. I due non sembrano trovare un punto di incontro per quanto riguarda il giudizio sui ragazzi, avendo opinioni diverse. Nel programma di Maria De Filippi, Rudy è arrivato 11 anni fa. Ma com’era prima ancora? Sui social è emersa una vecchia foto. Vediamo com’è cambiato in questi anni.

Spunta una vecchia foto di Rudy Zerbi: com’è cambiato in questi anni

Dal 2009, Rudy Zerbi ha assunto il ruolo di insegnante di canto nella scuola di Amici. In questi anni, però, abbiamo avuto modo di vederlo in altri programmi. A Tu si que vales è il giudice insieme a Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

Dobbiamo dire che, insieme agli altri, ci fa tanto ridere e divertire. Noi oggi conosciamo l’insegnante di canto così, ma com’era qualche anno fa? L’avete mai visto? Sui social, Zerbi, qualche tempo fa, ha pubblicato una vecchia foto. Ecco com’era prima il professore di canto:

Guardando lo scatto, l’avreste mai riconosciuto? Parliamo di ben 25 anni fa. Infatti, a corredo del post ha scritto che si tratta di uno scatto del 1996. Rudy aveva una chioma molto più scura, anche se, non erano molto lunghi i capelli. A parte questo dettaglio, non è molto diverso. Sappiamo che, è lui stesso a divertirsi citando questo particolare della sua chioma. Proprio nella puntata di Amici, della scorsa settimana, è stato tagliato un ciuffo di capelli a Sissi, perchè non ha voluto rispondere ad una domanda del gioco ‘obbligo o verità’. Rudy, a quel punto, ha chiesto di poterlo prendere e l’ha posizionato in testa, l’avete visto? E’ stato un momento molto divertente!