Amici 21, anticipazioni domenica 19 dicembre: eliminati, super ospiti e clamorose assenze in studio; cosa accadrà nella prossima puntata del talent show di Canale 5.

Una nuova puntata di Amici 21 è andata in onda appena ieri, 12 dicembre 2021, ma è già tempo di anticipazioni! Si, perché la registrazione della prossima puntata, che sarà trasmessa domenica 19 dicembre, si è tenuta proprio ieri! Si tratta dell’ultima registrazione prima delle vacanze natalizie. Siete curiosi di scoprire cosa è successo?

Sarà una puntata davvero scoppiettante, a partire dai super ospiti che saranno in studio. Se non temete spoiler e volete scoprire in anteprima tutto quello che succederà, siete nel posto giusto.

Amici 21, le anticipazioni di domenica 19 dicembre: chi sarà eliminato dalla scuola?

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo! Gli allievi proseguono il loro percorso nella scuola più famosa della tv, tra sfide, prove ed esibizioni super emozionanti. Ma cosa accadrà nella prossima puntata? La registrazione è avvenuta con largo anticipo, proprio ieri, poco dopo la messa in onda di una nuova puntata. E, come sempre, Amici News lancia le anticipazioni. Curiosi di sapere cosa accadrà?

Iniziamo con la notizia che tutti attendono: l’esito delle sfide! Ebbene, tutti i concorrenti in sfida saranno salvi, battendo gli sfidanti. Unica nota negativa per la ballerina Cosmary, alla quale la maestra Celentano non confermerà la maglia. Nuova classifica di canto stilata proprio da lui, Fedez, il super ospite della puntata: Alex risulterà primo, seguito da Luigi ed LDA; ultima Rea e penultima Nicol.

C’è stato un momento dolcissimo dedicato a video e dediche da parte dei familiari per gli allievi, che, a quanto pare, trascorreranno le vacanze di Natale in casetta, tutti insieme. Oltre a Fedez, che canterà Sapore accompagnato da una coreografia creata dagli allievi, ci saranno tantissimi altri ospiti: Pio e Amedeo, Alessandra Amoroso, Deddy e Briga. Non ci saranno, però, tre allievi: Christian, Mattia e Crytical non sono presenti in studio, anche se non è chiaro il motivo.

Insomma, non ci resta che attendere domenica per tutti i dettagli di questa nuova e scoppiettante puntata. Noi non vediamo l’ora, e voi?