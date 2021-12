Lunedì 13 Dicembre andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, le anticipazioni prevedono una puntata di fuoco: chi abbandonerà per sempre?

Inizia una nuova settimana ed Alfonso Signorini, come al suo solito, sarà collegato dallo studio di Cinecittà per una nuova ed imperdibile puntata del GF Vip. Questo, come preannunciato nel corso della diretta scorsa, sarà un appuntamento piuttosto decisivo. Scopriamo insieme il perché.

Soltanto nel corso della puntata di Venerdì scorso, tutti i concorrenti della casa del GF Vip sono venuti a sapere fino a quando andrà in onda la sesta edizione del GF Vip. Iniziata il 13 Settembre scorso, questa sarà l’edizione più lunga di sempre. E terminerà esattamente il 14 Marzo 2022. Un annuncio davvero choc, quello dato da Alfonso Signorini in diretta televisiva. E che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ha provocato non poche reazione. È proprio per questo motivo, quindi, che la puntata di stasera Lunedì 13 Dicembre ci fanno chiaramente comprendere che sarà decisiva. Tra qualche ora, infatti, ciascun gieffino dovrà comunicare la sua scelta: chi abbandonerà e chi rimarrà? Insomma, dalle anticipazioni si capisce chiaramente che sarà una puntata bollente. Scopriamo qualche cosa in più.

Anticipazioni di Lunedì del 13 Dicembre del GF Vip: chi abbandonerà?

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la puntata di questa sera, Lunedì 13 Dicembre, si preannuncia piuttosto imperdibile. Come al solito, anticipazioni ufficiali non ce ne sono, anche se a quanto pare sarà ricca di colpi di scena e di sorprese. Una cosa, però, è certa: ciascuno dei concorrenti comunicherà la sua intenzione di rimanere o di abbandonare dato il prolungamento.

In attesa di scoprire le loro parole in diretta, scopriamo chi, molto probabilmente, ha intenzione di andare via. A quanto pare, Katia Ricciarelli vorrebbe abbandonare il gioco. Sembrerebbe, infatti, che il soprano abbia degli impegni di lavoro da rispettare. E che non possa per niente rimandarli. Ma non solo. A farle compagnia, da quanto ci fa sapere una recente IG Stories di Amedeo Venza, potrebbero esserci anche Francesca Cipriani, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Davide Silvestri – questi ultimi tre nomi sono stati fatti anche da Davide Silvestri durante ‘Casa Chi’ – e Carmen Russo, che vorrebbe trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia. Ovviamente, sia chiaro: al momento non abbiamo nulla di certa, si tratta di ‘chiacchiere’, di supposizioni.

Ovviamente, però, la puntata del GF Vip è piuttosto lunga. E, senza alcun dubbio, si parlerà anche di altro. A partire dallo sfogo choc di Alex Belli dopo i vidomessaggi dei parenti recapitati per tutti tranne che per lui fino ad uno scontro di queste ultime ore tra Solei e Gianmaria, la puntata di questa sera sarà ricchissima di argomenti. E di emozioni. Infine, occhi puntati sul televoto: uno dei nominati sarà costretto ad abbandonare la casa!

Insomma, sarà una puntata imperdibile. Non credete?