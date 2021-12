Pesava quasi 300 kg ed aveva un unico desiderio: ritornare in forma! Dopo Vite al Limite un vero e proprio dramma choc, impensabile!

Avete mai seguito una puntata di Vite al Limite? In onda a partire dal 2012, la trasmissione di TLC ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ad oggi, infatti, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa facciano oggi i suoi protagonisti. E, soprattutto, come siano diventati.

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi pazienti. E di assistere a diverse trasformazioni clamorose. Quella di cui vi andremo a parlare tra qualche istante, però, non è affatto una storia che ha avuto un lieto fine. Anche questa, così come anche altre che vi abbiamo raccontato, ha avuto un epilogo piuttosto drammatico. Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un dramma davvero inimmaginabile. Che, appena saputo, ha letteralmente sconvolto tutti i telespettatori del programma. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Dramma inimmaginabile a Vite al Limite: impensabile, guardate cos’è successo

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ottava stagione di Vite al Limite! Stiamo parlando proprio di lei: Coliesa McMilian. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva quasi i 300 kg, la donna aveva un unico desiderio: ritornare in forma e riappropriarsi della sua vita! Tutto sembrava andasse per il meglio, ma qualcosa è andato storto! Spinta da un forte desiderio di dimagrire, la McMilian ha iniziato il programma impostole dal dottor Nowzaradan. E si è anche sottoposta all’intervento di chirurgia bariatrica. Molto presto, però, il dramma: è morta!

A distanza di qualche mese dal suo intervento di chirurgia, Coliesa McMilian è morta! Il dramma, a quanto pare, è avvenuto nel Settembre scorso. Ed ha sconvolto davvero tutti. La paziente del dottor Nowzaradan, infatti, era amatissima. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte ha lasciato completamente di stucco tutti i suoi sostenitori.

Insomma, un epilogo davvero drammatico e, senza alcun dubbio, inimmaginabile.