L’Eredità, per la prima volta arriva un professore: chi è Andrea, età, Instagram e curiosità della new entry.

Novità assoluta nel quiz di Rai Uno L’Eredità. Per la prima volta nella storia della trasmissione, arriverà un professore uomo! Il ruolo delle professoresse, infatti è da sempre affidato a figure femminili, ma da questa sera, lunedì 13 dicembre, nel cast del programma arriva Andrea.

Il giovane ragazzo affiancherà la bellissima Samira e prenderà il posto di Ginevra, che invece lascerà lo show. Insieme ad Andrea altre importante novità: l’introduzione di un nuovo gioco, dal titolo Cambia, aggiungi, leva e la possibilità per i telespettatori di partecipare ad un gioco a premi. In attesa di vederlo in azione conosciamo meglio Andrea.

Andrea è il nuovo professore de L’Eredità: avete visto il suo profilo Instagram?

Andrea è il primo professore della storia de L’Eredità: lo vedremo nella trasmissione condotta da Flavio Insinna a partire da questa sera. Cosa sappiamo di lui? Si chiama Andrea Cerelli, ha 29 anni ed è nato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. È un modello e per lavoro si e trasferito per un periodo a New York. Sul suo canale Instagram ha manifestato tutto il suo entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura su Rai Uno.

A proposito di Instagram, sapete come trovarlo sul famoso social? Il nick name del suo profilo è “iamanywalters”, avete già dato un’occhiata? Il suo canale ha già più di 20 mila followers, un numero destinato a crescere data la popolarità del quiz in onda su Rai Uno.

L’appuntamento con L’eredità è per questa sera, a partire dalle 18 e 45 circa, per vedere il debutto di Andrea della coppia di professore/professoressa formato dal modello e da Samira. Seguirete la puntata?