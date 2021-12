Maurizio Costanzo non sarà più in televisione? La sua risposta non dà spazio ai dubbi

Il famoso conduttore Maurizio Costanzo si prepara ad abbandonare la televisione? La sua risposta non dà spazio a dubbi: ecco le sue parole

È un pilastro della televisione italiana, ma gli anni passano per tutti. Il marito di Maria De Filippi potrebbe abbandonare per sempre il piccolo schermo? La sua risposta sembra non dare spazio ad ulteriori dubbi.

Maurizio Costanzo non sarà più in televisione?

Maurizio Costanzo è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più famosi in Italia, nonchè uno dei più amati dal pubblico. La sua carriera è immensa. Costanzo ha iniziato a lavorare negli anni Cinquanta in radio e in televisione come ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati.

Costanzo può essere definito uno dei capisaldi del genere del talk-show. È infatti l’ideatore di Bontà loro, che si può considerare a buon diritto il primo esempio di talk-show della televisione italiana. Il suo spettacolo televisivo più famoso, però, è senza ombra di dubbio Maurizio Costanzo Show. Grazie a questo programma ha lanciato numerosi personaggi televisivi, tra cui Vittorio Sgarbi, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola e tanti altri ancora.

Gli anni, però, passano per tutti, anche per Costanzo. Il famoso conduttore televisivo, dunque, potrebbe essere vicino al ritiro. O per lo meno, quasi tutti hanno questo timore. Ma cosa ne pensa Costanzo? Il famoso conduttore si è lasciato andare ad una confessione inaspettata durante un’intervista.

Alla domanda se volesse andare in pensione prossimamente, Costanzo ha risposto: “Non ci penso“. Il famoso conduttore ha poi aggiunto: “Sono troppo curioso per fermarmi“. E d’altronde perchè fermarsi quando i suoi programmi televisivi vanno ancora a gonfie vele?

Il conduttore è tornato in onda con una nuova edizione del “Maurizio Costanzo Show” e anche quest’anno, nonostante il programma vada in onda in seconda serata, gli ascolti volano.