“Bacia come canta, quindi benissimo”: Valeria Marini, non indovinereste mai chi è il famosissimo cantante con cui ebbe un flirt

Impensabile retroscena sulla vita sentimentale di Valeria Marini: indovinate chi è il cantante, oggi molto famoso, con cui ebbe un flirt!

Entrata da poco nella casa del GF Vip 6, Valeria Marini è ormai da circa trent’anni una vera icona televisiva: diventata famosa con il personaggio della ‘bionda tutta curve e un po’ svampita’ la bella showgirl continua ad essere amata dal pubblico.

Leggi anche—->>>Chi sono e cosa fanno nella vita i fratelli di Valeria Marini

Se a partire dal suo debutto nel ’93 come primadonna del Bagaglino, la sua carriera in tv è stata densa e variegata, anche la sua vita sentimentale è stata ricca di colpi di scena. Nel 2020 ha parlato di quello che fu il suo primo amore: aveva solo 14 anni e lui era un libraio di 16 anni più grande.

Tutti ricordano poi la sua lunga relazione col produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, al quale fu molto vicina durante la vicenda giudiziaria che lo travolse.

Il matrimonio avvenuto nel 2013 con l’ex marito Giovanni Cottone fu invece annullato dalla Sacra Rota in seguito alla scioccante scoperta che lui era già sposato secondo quanto raccontato dalla Marini.

Ricorderete senz’altro la storia tra Valeria e Patrick Baldassarri, naufragata nel 2018 in occasione della loro partecipazione a Temptation Island. Qui la gieffina iniziò un storia con il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez, terminata dopo poche settimane dalla fine del programma. Infine, il suo ultimo ex fidanzato noto è Gianluigi Martino, di vent’anni più giovane: sembra che la loro rottura non sia stata per nulla pacifica.

Prima di diventare così popolare, Valeria Marini ebbe dei flirt con personaggi altrettanto noti: Alfonso Signorini, all’epoca giovane come lei, e un cantante di grandissimo successo che tutti amiamo. Non ci crederete!

Valeria Marini, nel suo passato sentimentale anche un amatissimo cantante: pazzesco retroscena

Come raccontato da Valeria in questi anni in molte trasmissioni tv (Domenica In, GF Vip, Maurizio Costanzo, Vieni da me), prima di raggiungere la fama visse una breve storia con Lorenzo Cherubini alias Jovanotti.

Leggi anche—->>>Valeria Marini, conoscete tutti il suo titolo di studio? Chi l’avrebbe mai detto

Proprio così, avete letto bene: erano entrambi molto giovani e ancora sconosciuti, ma a quanto pare lei ne conserva un ricordo molto piacevole. “Ci siamo conosciuti agli inizi, non eravamo famosi. In Sardegna lavoravamo per la stagione: lui faceva il deejay, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli. Era solare, pieno di gioia, come oggi. Primo bacio? In riva al mare. La notte di San Lorenzo mi ha insegnato a guardare le stelle e ad esprimere il desiderio”, raccontò in tv l’ex star del Bagaglino.

Ospite di Caterina Balivo, Valeria aggiunse poi un dettaglio non da poco: “Lui bacia come canta. E quindi bacia benissimo”.

Leggi anche—->>>Valeria Marini ha doppiato un personaggio della famosa serie animata: l’avete mai notato?

Avreste mai immaginato che questi due artisti così amati fossero accomunati da un ricordo del genere?