Bianca Berlinguer, sapete chi è il suo ex marito? Anche lui è un giornalista

Sapete chi è l’ex marito di Bianca Berlinguer? Anche lui è un giornalista.

Conosciamo tutti bene Bianca Berlinguer nel suo lavoro di giornalista e per la sua storia d’amore con Enrico Berlinguer, ma prima di lui ha avuto un’altro marito. Sapete chi è? Anche lui fa il giornalista.

Bianca Berlinguer, romana classe 1959, è una famosa giornalista e conduttrice televisiva. Dal 2009 al 2016 è stata la direttrice del TG3. Si è laureata in lettere e la passione per il giornalismo è sempre stato con lei. Fin da giovane ha iniziato a fare gavetta per alcune testate giornalistiche, tra cui il Messaggero e anche il programma Mixer, entrando piano piano nel mondo di Rai3, fino ad arrivare alla conduzione serale del telegiornale, condotto per ben 25 anni. Per quanto riguarda la sua vita privata conosciamo bene il marito da cui ha preso il cognome, Enrico Berlinguer il quale è stato lo storico segretario del Partito Comunista Italiano.

Leggi anche Roberta Lanfranchi oggi è felice accanto al suo Emanuele, ma ricordate chi è il suo ex marito? È un volto famosissimo

Sapete chi è l’ex marito di Bianca Berlinguer?

La giornalista, prima di Berlinguer, ha avuto un altro marito. Si tratta di un suo collega giornalista, Stefano Marroni. I due giornalisti si sono sposati ma non hanno mai avuto figli insieme. I due si separano nel 1995 e sei anni dopo Marroni si risposa con la giornalista de La Repubblica, Alessandra Paolini, con cui ha avuto due figlie. Ma chi è questo giornalista e dove ha lavorato nella sua lunga carriera?

Leggi anche Non tutti conoscono questo retroscena su Alfonso Signorini: non solo amatissimo giornalista e conduttore, ma…

Ha iniziato fin da giovane, anche se si è laureato in medicina. La sua attività giornalistica inizia con Il Corriere della Sera e L’Espresso. Dopodiché la sua carriera decolla con La Repubblica, dove si occupa soprattutto di politica economica e le vicende del Partito Comunista Italiano. Successivamente diventa un inviato speciale e giornalista parlamentare, attento soprattutto alle vicende della Lega e del ritorno in scena di Silvio Berlusconi. La sua carriera ha visto passaggi da TG2 a TG3, dove in quest’ultimo ha avuto la responsabilità di fare un restyling al programma Chi l’ha visto? Dal 2012 ritorna in TG2 occupandosi della vice-direzione. In questi ultimi anni la sua carriera è incentrata sul coordinamento degli inviati esteri a New York e Washington.

Leggi anche “Ti ammazzo”, Bianca Berlinguer choc in tv: avete visto cos’è successo?

Una carriera davvero piena per l’ex di Bianca Berlinguer. E voi sapevate del loro matrimonio?