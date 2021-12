Da Sarabanda ad Amici, è stato un ballerino amatissimo in tv: dopo oltre 10 anni capelli lunghi e barba, che cambiamento!

Per anni ha lavorato come ballerino professionista in trasmissioni famose come Sarabanda e Amici: che trasformazione dopo circa 10 anni!

Lo ricorderete sicuramente come uno dei ballerini professionisti di Amici che maggiormente conquistarono il pubblico femminile del talent. Oltre ad uno spiccato talento per la danza, di lui si notò subito l’innegabile bellezza, diciamolo!

Stiamo parlando di Valerio Pino: classe 1981, partecipò ad alcune tra le prime edizioni del celebre programma condotto da Maria De Filippi ballando in coppia con le allieve in sfida. Moro, occhi verdi e fisico statuario, Valerio è nato a Cosenza e prima di approdare nella scuderia Queen Mary, aveva lavorato a Sarabanda, programma musicale di grande successo condotto da Enrico Papi.

Dopo l’esperienza ad Amici, Valerio ha fatto parte del corpo di ballo del Festival di Sanremo e si è trasferito in Spagna, dove è stato un concorrente de L’Isola dei Famosi.

E’ trascorso più di un decennio da quando volteggiava negli studi di Amici, avete visto come ha trasformato il suo look?

Era un ballerino professionista di Amici 10 anni fa: com’è cambiato, incredibile

Dopo aver viaggiato un bel po’ ed aver vissuto in varie parti del mondo (Madrid, America, Messico, Francia e Portogallo) Valerio è tornato a vivere a Roma dove ha aperto una scuola di danza, la Cosenza Dance Center.

Quando era ad Amici, più o meno intorno al 2010, ebbe una storia con un altro professionista del programma, il ballerino Marcus Bellamy. Nelle foto recenti pubblicate su Instagram, possiamo vedere come sia diverso rispetto ai tempi del talent:

Il viso appare più magro, i capelli sono lunghi e ha la barba: rimane comunque bellissimo, siete d’accordo?