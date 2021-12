L’Eredità, dopo due anni lascia il programma: addio dolorosissimo

Dopo due anni lascia “L’Eredità”, addio dolorosissimo per il programma di Rai 1: in questo articolo vi diciamo di chi si tratta

Un addio clamoroso nel quiz di Rai 1. La notizia è appena arrivata ed ha lasciato senza parole i telespettatori. Il pubblico di certo non sarà felice di questo annuncio. Dopo due anni dice addio alla trasmissione.

L’Eredità, dopo due anni lascia il programma

È durata appena due anni lascia esperienza nel programma di Rai 1. Il suo addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una notizia del genere. Il suo ingresso nel cast è stato accolto da tutti con grande gioia, mentre adesso tutti sono tristi.

La notizia è stata appena annunciata ed ha lasciato tutti di stucco. I telespettatori non sono pronti per sopportare la sua assenza nel programma. Come faranno adesso?

Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Ginevra Pisani lascia L’Eredità: la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha salutato il pubblico, che si era molto affezionato a lei, con un messaggio pubblicato sui social.

“Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa” – ha dichiarato su Instagram – “Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare”.

Ginevra lascia il programma perchè “da gennaio sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de “La concessione del telefono”, capolavoro del maestro Camilleri”. Un altro grande traguardo per la giovane modella napoletana divenuta famosa grazie al dating show di Maria De Filippi.

Prima che Ginevra salutasse il pubblico sui social, il conduttore de “L’Eredità”, Flavio Insinna, ha speso belle parole per lei. Ricordiamo che Ginevra è stata protagonista anche de “Il pranzo è servito”, programma condotto proprio da Flavio Insinna sempre su Rai 1.