Luigi allievo di Amici 21, Maria De Filippi racconta un ‘retroscena’ inedito: riguarda i casting

Luigi allievo di Amici 21, Maria De Filippi svela un particolare ‘retroscena’: riguarda i casting.

Domenica 12 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. Anche questa volta, è stata fatta una gara dei cantanti ed è stata stilata una classifica. A giudicare le cover portate dagli allievi è stata Sabrina Ferilli, ospite della puntata.

L’attrice è molto amata e il suo arrivo ha animato il pubblico. Per lei, c’è stata anche una sorpresa, se così vogliamo chiamarla. Maria de Filippi ha fatto arrivare direttamente da Tu si que valaes, Giovannino, il disturbatore che, nel format del sabato sera, ha più volte infastidito la Ferilli, con i suoi scherzi. Dopo un primo momento, in cui c’è stato uno sketch tra Sabrina e Giovannino, è iniziata la gara. Quando è arrivato il momento di Luigi, Maria, parlando con l’allievo e raccontando di lui all’attrice, ha svelato un retroscena che riguarda i casting.

Amici 21, Maria De Filippi svela un retroscena: riguarda i casting di Luigi

Una puntata ricca di sorprese e di colpi di scena. Ad Amici sono stati presenti molti ospiti, Sabrina Ferilli, Il Pagante, Riki e Marco Mengoni. L’attrice è arrivata in studio per prima. E’ stata lei protagonista della gara di canto degli allievi. Dopo aver ascoltato le canzoni ha dato un voto e ha stilato una classifica.

Quando è arrivato il turno di Luigi Strangis, allievo che fa parte del ‘team’ di Rudy Zerbi, Maria De Filippi ha svelato un retroscena sui casting. La conduttrice ha prima letto quello che Luigi ha scritto, sul tema portato in puntata ‘Quello che per me è importante’: “Se prima di entrare ad Amici qualcuno mi avesse chiesto la cosa più importante per me, avrei parlato di amore, dentro la scuola, mi sono accorto di una cosa che spesso ho tralasciato, la comprensione di me stesso e mi sono reso conto del valore che può avere scoprire i miei punti deboli, quello che mi fa star male e quello che mi fa stare bene…. “.

Dopo aver interpretato ‘Alleria’ di Pino Daniele, Maria ha raccontato questo retroscena: “Lui è arrivato ai casting quasi all’ultimo, gli ultimi giorni, rispetto agli altri”. Sabrina Ferilli ha chiesto il motivo e Luigi ha detto che lui era un po’ indeciso, non si sentiva pronto e ha sempre rimandato. Inoltre ha detto che sono stati i suoi genitori a spronarlo.