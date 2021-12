“Ho cominciato a perdere sangue e…” il racconto drammatico a Verissimo dell’ex concorrente del Gf Vip.

Nella puntata di sabato 11 dicembre, di Verissimo, sono stati ospiti amati personaggi del mondo dello spettacolo. A colpire i telespettatori è stato il difficile racconto dell’ex concorrente del Gf Vip.

Parlando con Silvia Toffanin ha raccontato di aver scoperto di avere un tumore al rene, pochi mesi. “Ho cominciato a perdere sangue, non si capiva perchè…”, ha detto, raccontando che all’inizio ha pensato si trattasse di un problema ginecologico, ma subito dopo ha scoperto del tumore al rene sinistro, circoscritto per fortuna: “Circoscritto fortunatamente… me l’hanno detto in maniera brutale, i medici devono dire la verità, però, mi hanno detto ‘è circoscritto e lei se la potrebbe cavare'”. Un racconto difficile, l’ex concorrente si è lasciata andare e ha parlato a cuore aperto.

Leggi anche Con molto dolore ha deciso di abortire: momento drammatico raccontato a Verissimo

“Ho cominciato a perdere sangue…”: a Verissimo il racconto drammatico dell’ex concorrente del Gf Vip

L’ex concorrente del Gf Vip è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e si è raccontata apertamente. Il suo percorso all’interno della casa è stato breve ma intenso, perchè non è importante quanto tempo, ma importante è quanto si è stati capaci di dare in quel tempo. Lei ci è riuscita sicuramente.

Leggi anche Chi è Patrizia Pellegrino: età, Instagram, vita privata, esordi, carriera e il drammatico momento

Ebbene, a Verissimo, Patrizia Pellegrino, amatissima attrice, ha raccontato di quando ha scoperto del tumore al rene: “Ho cominciato a perdere sangue, non si capiva il perchè, all’inizio pensavo si trattasse di un problema ginecologico, poi hanno scoperto che il rene sinistro aveva un tumore”. Ha spiegato che i medici le hanno detto che per fortuna era circoscritto e che per questo ‘poteva cavarsela’.

Patrizia ha raccontato che i medici gliel’hanno detto in maniera brutale, perchè devono sempre dire la verità e che non ha fatto nessun tipo di terapia, perchè il tumore era allo stadio uno: “E’ stata difficile lo stesso, ho incontrato un angelo, il professore che mi ha operato”. La Pellegrino ha detto che anche questa volta è riuscita a superare l’ennesima prova di vita. Il medico le ha detto che si può vivere anche con un rene solo: “Sono qui e ancora… ballo, vivo e sono felice di cantare”.