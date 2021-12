Decisione choc prima del programma, ma cos’è successo dopo Vite al Limite: clamoroso colpo di scena, davvero impensabile.

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite, lo sappiamo benissimo, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissime storie. E di apprezzarne ciascuna di esse. Quella che vi stiamo per raccontare è una storia che non soltanto ha saputo catturare l’attenzione al momento della sua messa in onda, ma che ancora adesso continua a fare scalpore.

La protagonista di questo nostro articolo è una paziente del dottor Nowzaradan nel corso della sesta stagione del programma. Arrivata in clinica con un peso piuttosto eccessivo, la donna ha deciso di chiedere aiuto al chirurgo iraniano per via delle pessime condizioni di vita che era costretta a vivere. Oltre a tormentarla, come dicevamo, non vi erano soltanto i chili in più – pensate, stiamo parlando di ben 327 kg – ma anche un grosso linfedema alle gambe che le proibiva una perfetta mobilità. È proprio per questo motivo, quindi, che la donna di Freeport che ha preso una vera e propria decisione choc: chiedere aiuto. Di che cosa parliamo? E, soprattutto, cos’è successo dopo Vite al Limite?

Decisione choc, com’è diventata dopo Vite al Limite?

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Liz Evans. Protagonista indiscussa della sesta stagione di Vite al Limite, la trentacinquenne di Freeport aveva un disperato bisogno di ritornare in forma. Non soltanto perché i chili in più non le rendevano affatto la vita facile, ma anche perché i linfedema che aveva sulle gambe non le permettevano di svolgere ogni tipo di attività motoria.

Il percorso di Liz Evans all’interno della clinica di Houston è stato davvero pazzesco. E, soprattutto, ha sottolineato e ribadito quanto la sua volontà di ritornare in forma fosse superiore a tutto. Dopo l’operazione di chirurgia bariatrica, infatti, la donna è uscita dalla clinica con un peso di ben 167 kg. Insomma, un record davvero incredibile. Ad oggi, non sappiamo come sia. Anche perché, a quanto pare, sembrerebbe che Liz non abbia canali social. Una cosa è certa, però: la sua trasformazione è un vero e proprio colpo di scena.

L’avreste mai immaginato?